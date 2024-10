“The pasta queen”, vi sporcherete le mani (di farina!)

Su Prime Video si viaggia nella tradizione italiana "The pasta queen" Credit: © Prime Video Giulia Ausani







Se il nome Nadia Caterina Munno non vi dice niente preparatevi a ricredervi e... a mettervi ai fornelli. I nonni di Nadia, cresciuta a Roma e trapiantata in America, avevano un pastificio a Caserta. Ha ereditato da loro la passione per la cucina, e oggi ai suoi quasi 5 milioni di follower propone ricette italiane autentiche e tradizionali.

“The pasta queen” (tutta su Prime Video dal 24 ottobre) è una serie “on the road” in cui Nadia ci porta a spasso tra le varie regioni italiane per far scoprire agli spettatori di tutto il mondo le nostre tradizioni e specialità locali. In ogni puntata, dopo aver visitato ed esplorato il territorio, ci dà il benvenuto nella sua cucina per proporre ricette che vorrete subito realizzare.