“The real housewives di Napoli” su Real Time, che lusso sotto il Vesuvio

24 Gennaio 2020 | 9:00 di Simona De Gregorio

È la splendida città partenopea a fare da cornice al divertente reality di Real Time "The real housewives di Napoli", al via venerdì 24 gennaio alle 22.20. Dopo il grande successo internazionale, che vanta ben tredici versioni in tutto il mondo, lo show arriva finalmente in Italia.

Protagoniste sono sei casalinghe dei quartieri alti napoletani. Amiche, con un pizzico di rivalità, e una molto diversa dall’altra, sono pronte a farci entrare nella loro sfarzosa quotidianità.

Raffaella è una mamma divorziata. Discendente di una storica famiglia di commercianti di perle e coralli, possiede una villa sontuosa e si definisce “tutta originale”, fregiandosi di non aver mai ceduto a ritocchi estetici. Noemi ha tre figli, un’impresa nel campo della cosmetica ed è fan dei trattamenti di bellezza. Veniamo quindi a Simonetta, psicologa e stilista, vive con le due figlie e ha due passioni: lo sport (pugilato e arti marziali) e i motori, che la portano a sfrecciare a bordo di bolidi a due e quattro ruote.

Stella, invece, ha tre matrimoni e altrettanti divorzi alle spalle. Titolare di un centro estetico, ama dare esclusivi beauty party e colleziona scarpe, borse e abiti da sera... ovviamente tutti griffatissimi! Mentre l’unico vero amore di Maria Consiglio è la sua cagnolina Chanty. Nelle vene della donna scorre sangue blu. Funzionario dei beni culturali, è una conduttrice radiofonica e una scrittrice. E chiudiamo con Daniela, single con una figlia. Giornalista impegnata nel sociale, organizza eventi nella sua villa. Ha il terrore di invecchiare e non disdegna il ricorso alla chirurgia estetica.

Preparatevi... con queste sei fascinose signore intorno al Vesuvio l’atmosfera sarà bollente!