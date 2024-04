“The Royal Saga”: un viaggio nelle famiglie reali con Lavinia Orefici

Dal 19 aprile su La5 tutto sulle monarchie di ieri e di oggi Antonella Silvestri







Con il ritorno di “The Royal Saga”, dal 19 aprile in seconda serata, su La5, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi ancora una volta nell’atmosfera incantata delle monarchie di ieri e di oggi. Condotta dall'esperta di costume, jetset e politica internazionale, Lavinia Orefici, la nuova edizione di otto puntate promette di portare gli spettatori in un viaggio affascinante attraverso le storie e i segreti delle dinastie reali di tutto il mondo: dai monarca storici che hanno segnato epoche passate ai reali contemporanei che influenzano la scena politica e sociale di oggi. Grazie alla guida esperta di Orefici e al contributo di Cesara Buonamici, Simona Branchetti, Federico Gatti, Silvana Giacobini, Antonio Caprarica e Giuseppe Brindisi, gli spettatori potranno approfondire la conoscenza di queste stirpi importanti.

Attraverso interviste esclusive, analisi dettagliate e immagini di repertorio, “The Royal Saga” offre uno sguardo privilegiato e avvincente sulle vite dei sovrani e delle loro famiglie. Dai drammi personali alle sfide politiche, dalle alleanze matrimoniali alle crisi dinastiche, ogni episodio offre uno spaccato ricco e avvincente sulla vita delle dinastie reali. Il primo appuntamento dal titolo “Tensioni a corte” è dedicato ai conflitti della famiglia reale britannica. Si inizia con un focus sulla monarchia britannica, attraverso un momento di incertezza dato dalla malattia del re e della principessa del Galles, che mettono i Windsor di fronte a nuove sfide. Si discute poi del ruolo centrale di Kate Middleton, la cui figura è diventata sempre più importante nel contesto della Famiglia Reale nel corso degli anni. Si ripercorre la storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton, con servizi realizzati nei luoghi significativi del loro percorso, come l'università di St. Andrews in Scozia, dove si sono conosciuti. Si parla anche dell'arrivo di Meghan Markle nella vita del principe Harry, e delle tensioni che ciò ha generato all'interno della famiglia reale. Infine, si solleva la domanda se Harry tornerà mai a essere considerato il cadetto a pieno titolo della famiglia. Abbiamo intervistato la conduttrice Lavinia Orefici.

La prima domanda che è poi una curiosità: come è iniziato il tuo interesse per il mondo delle dinastie reali e quale è stato il percorso per diventare un'esperta sulla Royal Family…

«E’ nata per caso fin da quando ero piccolissima soprattutto per gli argomenti di cui sentivo parlare dentro casa. I miei genitori erano entrambi giornalisti. Mio padre che adorava la storia, mi ha trasmesso la passione per questa materia. Me la raccontava in tutti i modi e io ne sono rimasta affascinata sempre. Papà tutti i giorni portava a casa giornali e riviste, molte delle quali anche di costume. Passavo il tempo a guardare le foto di principi e principesse. Erano gli anni di Lady Diana, delle figlie di Grace Kelly e Ranieri di Monaco, le loro vicende amorose, i tradimenti. Poi mi incuriosiva anche Filippo di Spagna. Crescendo, quando ho cominciato a fare la giornalista, notavo che mi veniva naturale parlare di questi argomenti».

Qual è stata la tua principale fonte di ricerca, in termini di qualità e affidabilità, per realizzare la seconda edizione di "The Royal Saga”?

«Come giornalista inviata, vado spesso sul campo e molte cose sono raccontate in prima mano sul luogo. Dietro c’è tanta ricerca negli archivi fotografici e di immagini. Personalmente leggo tantissimo sia giornali che libri di storia per attingere informazioni e coltivo la buona abitudine di incontrare persone che hanno a che fare con tutto questo mondo».

Come è cambiato il modo in cui il pubblico percepisce le famiglie reali nel corso degli anni?

«Visto che è cambiata la comunicazione e quindi anche la facilità di accesso alle notizie, sudditi e non sudditi di tutto il mondo vogliono saperne sempre di più. I protagonisti delle famiglie reali non sono le celebrità del cinema e dello spettacolo ma rappresentano lo Stato. Da un lato esiste la storia, la tradizione, l’istituzione e dall’altro lato, le stesse famiglie danno spunto e danno da mangiare alle tantissime pagine di cronaca rosa».

Cosa pensi che possiamo imparare dalle dinastie reali del passato e del presente?

«Più superficialmente i reali mandano avanti la favola, il lusso, il sogno ma anche il senso del dovere e la disciplina. La gente è affascinata dagli scandali ma dalle dinastie reali arriva forte il messaggio legato al rispetto delle tradizioni e dei valori».

Come la politica internazionale influisce sulle dinastie reali e viceversa?

«Le famiglie reali sono il più grande asset di ogni Paese nel senso che per ogni presidente in carica - penso a quello americano soprattutto - il massimo onore è ricevere l’invito per una visita di stato in Inghilterra a Buckingham Palace dal re e dalla sua stirpe. Il loro valore simbolico è enorme».

Qual è il ruolo della moda e del costume nell'immagine e nella percezione delle famiglie reali?

«E’ fondamentale. Innanzitutto con tantissima soddisfazione dobbiamo constatare che c’è sempre molta Italia nei guardaroba delle donne reali. La Regina del Belgio, qualche sera fa, indossava un vestito Armani alta moda. Ora l’abbigliamento è diventato così importante anche per i reali che è nata la figura dello stilyst, una figura in grado di creare il look alle principesse. Natasha Archer con Kate Middleton è un esempio».

Quali sono i tuoi personaggi storici preferiti all'interno delle dinastie reali e perché?

«Ho un’ammirazione infinita per Elisabetta II. Credo che sia una figura insuperabile in tutto. Da quando è salita al trono, all’età di venticinque anni fino a quando è morta, per lei è stato sacro il dovere e il senso del rispetto per l’istituzione che rappresentava anche talvolta a discapito della famiglia e dei suoi affetti più cari. Era talmente diventata un gigante che si è prestata finanche a delle sfaccettature che non erano proprio così serie. Un esempio? Quando si lanciò dall'elicottero insieme a 007 per il cameo realizzato in occasione delle Olimpiadi 2012. Trovo anche la regina Sofia di Spagna, la moglie di Juan Carlos, un esempio illuminante per stile e comportamento».

All’inizio dell’intervista raccontavi che la passione per principi e principesse e in genere per i reali ti è stata trasmessa dai genitori. Come è stato accolto in famiglia il tuo lavoro?

«Felicissimi. Papà è scomparso da qualche anno… Mia madre è orgogliosa. La verità che studio molto e dedico attenzione massima ai servizi che realizzo. Niente è frutto del caso. Ci metto l’anima in tutto ciò che faccio».

