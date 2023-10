“Ti spazzo in due”, con le Paglionico sporco e polvere hanno vita breve

Librerie ricoperte di polvere, forni incrostati, divani macchiati... Per le donne della famiglia Paglionico anche lo sporco più ostinato ha i minuti contati. E lo dimostreranno nella nuova stagione di "Ti spazzo in due", al via il 5 ottobre su Real Time, dove l’impresa di pulizie portata avanti da tre generazioni di donne pugliesi viene contattata da proprietari di casa bisognosi di un aiuto nelle faccende domestiche. E, oltre a seguire la loro battaglia per lustrare ogni stanza, non mancheranno segreti e trucchi del mestiere. E noi ne abbiamo approfittato per chiedere ad Antonella, titolare della ditta, consigli per una pulizia d’autunno profonda.

Vi serve... «Prima di tutto è bene preparare l’attrezzatura e i prodotti che serviranno, come panni in cotone e in microfibra, sapone di Marsiglia, scioglicalcare, detersivo dei piatti, candeggina, sgrassatore, spugnetta inox e guanti di gomma. Il classico mocio è efficace solo per balconi e terrazzi. Per lavare il pavimento l’ideale è lo spazzolone con la base piatta dotata di velcro, a cui si attaccano gli appositi panni lavabili in lavatrice. Quanto all’aspirapolvere, per le pulizie profonde meglio un modello con filo a traino o a bidone, perché hanno una potenza aspirante maggiore rispetto a quelli senza filo, che oltretutto contano su un’autonomia inferiore».

Come procedere «Importante è organizzare prima il lavoro, fare una sorta di piano e procedere stanza per stanza. Si comincia dalle camere da letto. Prima di tutto spalancate le finestre in modo da arieggiare l’ambiente. Poi iniziate a pulire sopra gli armadi, dove si annida la polvere, e le ante esterne. Passate l’aspirapolvere all’interno e pulite con acqua e detersivo per i piatti. Quindi passate al materasso. Per igienizzarlo, cospargetelo di bicarbonato e lasciate agire per un’oretta. Aspirate con l’aspirapolvere poi passate il ferro da stiro caldo che serve ad annientare i germi. E le tende? Dopo averle lavate appendetele ancora umide in modo da non doverle stirare».

La zona giorno «Per eliminare velocemente la polvere da una libreria è utile togliere i libri e, vicino a una finestra aperta, passarli sotto il getto del phon. Poi si passa un panno in microfibra lavato e ben strizzato e si asciuga con un panno in cotone bianco. Per i mobili in legno, invece, è ottimo l’olio paglierino da passare con un batuffolo di cotone per dare lucentezza e nutrire. Lo stesso olio è perfetto anche da strofinare sullo zoccolino e le persiane in legno. I divani in tessuto, invece, si possono trattare come il materasso, col bicarbonato; quelli in pelle possono essere puliti prima con sapone di Marsiglia e acqua e poi si stende un latte detergente che ammorbidisce il pellame. Inoltre, in previsione dell’accensione del riscaldamento, vanno sanati anche i termosifoni. Mettete sotto il calorifero un sottovaso per piante. Poi riempite un secchio di acqua e detersivo per piatti e con un bicchiere versate la soluzione nelle fessure del termosifone finché nel sottovaso non coli tutto lo sporco che si è accumulato. Poi pulite con un panno anche la superficie esterna».

La cucina «Bisogna sempre partire dalle superfici più alte dei mobiletti. Per rimuovere unto e incrostazioni dal forno, sciogliete in una ciotola mezzo bicchiere di aceto e 4 cucchiai di bicarbonato. Accendetelo per qualche minuto per farlo riscaldare, poi spalmate il composto sulle pareti e lo sportello, lasciate agire un paio di minuti, dunque strofinate bene con una paglietta inox e risciacquate. Per la grata dei fornelli va bene, invece, lo sgrassatore in crema, mentre il piano di cottura torna lucido con un composto di alcol e olio di oliva».

Il bagno «Per vasca, lavabo e doccia usate il scioglicalcare da spalmare anche sulla rubinetteria: distribuitelo con una spugnetta, lasciate agire qualche minuto e sciacquate. Per arrivare ai bordi e le fessure potete usare uno spazzolino da denti rigido. Per i vetri della doccia, così come per quelli delle finestre in casa, va passata una soluzione di acqua, ammoniaca e detersivo per i piatti quindi occorre passare il tira acqua e asciugare subito con un panno in cotone bianco per evitare che si formino aloni. Piastrelle dei muri annerite? Vanno bene una spazzola e lo sgrassatore in spray».