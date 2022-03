“Ti spazzo in due”: con noi lo sporco ha i minuti contati

Si puo' vedere su

La primavera è nell’aria. Ed è il momento di spalancare le finestre e dare una bella ripulita alla casa. Con i consigli di Antonella, il boss delle Paglionico: tre generazioni di donne che con la loro impresa di pulizie dichiarano ogni giorno guerra allo sporco. Come ci dimostrano nel docureality disponibile su Discovery+ "Ti spazzo in due".

Cosa serve

«Per cominciare, assicuratevi di avere, oltre ai detergenti che usate abitualmente, anche aceto, bicarbonato e limoni. Gli unici panni realmente utili, invece, sono quelli in microfibra. Mentre il mocio è efficace solo per balconi e terrazzi. Per lavare il pavimento l’ideale è lo spazzolone con la base piatta dotata di velcro, a cui si attaccano gli appositi panni lavabili in lavatrice. Altra premessa: mai mettere a soqquadro tutta la casa. Procedete con calma una stanza alla volta».

In cucina

«Per pulire il forno, accendetelo qualche minuto per farlo scaldare, poi spegnetelo e cospargete l’interno con un composto di bicarbonato e aceto. Lasciate agire per dieci minuti, quindi passate un panno imbevuto di acqua calda ben strizzato. Per lavatrice e lavastoviglie va bene un lavaggio a vuoto con un bicchiere di acqua e il succo di due limoni. Mentre per pulire il frigorifero potete usare una miscela di bicarbonato e limone. Se volete evitare che rimangano aloni sulla cappa in acciaio, dopo averla lavata, il trucco consiste nell’asciugarla sventolando un panno, senza però appoggiarlo sulla superficie».

Tutto brilla

«Vetri e specchi si lavano con acqua e detersivo per i piatti, poi vanno asciugati subito con un panno in cotone, che non lascia i pelucchi. E, per eliminare sporco e incrostazioni da angoli e fessure, basta rivestire un cacciavite con un panno in microfibra imbevuto di acqua e sgrassatore. Un’idea ottima anche per tapparelle e persiane».

I tessuti

«Non dimenticate di igienizzare materassi e tappeti. Prima passate l’aspirapolvere, quindi cospargete le superfici di bicarbonato. Lasciate agire mezz’ora e aspirate nuovamente. Funziona anche per i divani in tessuto, mentre per quelli in pelle occorre acqua ben calda in cui avrete sciolto scaglie di sapone di Marsiglia. E le tende? Vanno messe in lavatrice senza azionare la centrifuga e poi rimontate bagnate. Si asciugano all’aria, senza stirarle. Se volete togliere eventuali pieghe, potete usare il phon».

Muri come nuovi

«Sempre il phon, ma con la funzione a freddo, è utile per eliminare la polvere dai libri e anche dai lampadari, prima di lavarli. Per il soffitto e i muri si può usare un apposito scovolo che toglie anche le ragnatele. In alternativa, potete passare una scopa pulita rivestita con un vecchio lenzuolo in cotone».

Amica lana

«Maniglie e interruttori della luce si trattano con acqua e aceto, poi vanno asciugati con un maglione che non usate più: la lana è ottima per lucidare anche tutte le superfici in marmo. Per i mobili in legno è sufficiente un panno in microfibra umido, ma non asciutto, altrimenti la polvere si solleva ma torna subito a depositarsi».