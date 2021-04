“Ti spedisco in convento”, un nuovo docu-reality su Real Time e Discovery+

Cinque ragazze ribelli, snob e dipendenti dai social network. Ma cosa accadrà quando le loro vite sregolate verranno stravolte? Simona De Gregorio







Cinque ragazze ribelli, snob, amanti del lusso e, soprattutto, dipendenti dai social network. Ma cosa accadrà quando le loro vite sregolate verranno stravolte e si troveranno a vivere per un mese in un convento? Lo scopriremo da domenica 4 aprile in prima serata su Real Time (e già disponibile su Discovery+) in "Ti spedisco in convento", il docu-reality, prodotto da Fremantle, che mostrerà cosa succede quando due realtà all’opposto sono “costrette” a convivere. Le giovani, infatti, ignare di ciò che le attende, sono convinte di partecipare a un’avventura più frivola, ma si ritroveranno dentro un vero convento.

Conosciamo le protagoniste: Emilia, per tutti Emy, ribelle, seducente, non accetta divieti e imposizioni; Valentina, studentessa universitaria esigente e sopra le righe; Sofia, modella e amante dei capi griffati; Stefania, arrogante e aggressiva; infine, la sognatrice Wendy, scollegata dalla realtà.

Ad accoglierle nel Convento la Culla di Sorrento ci saranno le religiose dell’ordine delle Oblate del Bambino Gesù. Vediamole: suor Daniela, l’autorevole Madre Generale; l’inflessibile Madre Superiora suor Monica; la timida suor Felicita; la giovane e allegra suor Analia e la dolce suor Arleide. Saranno loro a guidare le cinque ventenni nella nuova routine quodiana. Niente shopping o feste, ma regole ferree da rispettare: sveglia all’alba, messa, preghiere, pulizie, silenzio dalle 22 e abbigliamento consono al luogo. E naturalmente addio cellulare! Come reagiranno? Vedremo se l’amore e i consigli delle consorelle riusciranno a ricondurre le “pecorelle” smarrite sulla retta via.