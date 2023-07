“Tim Summer Hits”: i cantanti in scaletta nella quarta serata

Tutti gli artisti della puntata di domenica 16 luglio dello show musicale di Rai2, condotto da Andrea Delogu e Nek Nek e Andrea Delogu Credit: © Pamela Rovaris Redazione Sorrisi







Nuovo appuntamento e nuova location per "Tim Summer Hits": è stata infatti Piazza Fellini a Rimini a ospitare la quarta serata dello show musicale di Rai2, in onda in prima serata domenica 16 luglio e condotto da Andrea Delogu e Nek. Ancora una volta, sul palco si esibiranno tanti gli artisti di fama nazionale e internazionale, con alcuni dei brani più noti dell’estate 2023.

Imperdibili come sempre le incursioni nel backstage di TIM Summer Hits da parte de Gli Autogol, pronti a carpire divertenti anedotti dagli ospiti della serata, oltre ai collegamenti dal box di Rai Radio 2 che, per le date riminesi, sarà presieduto da LaMario.

I cantanti della quarta serata