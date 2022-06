“TIM Summer Hits”, la musica nelle piazze con Andrea Delogu e Stefano De Martino su Rai2

Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 per 6 settimane Redazione Sorrisi







La grande musica torna live, in tv, on line e nelle più suggestive piazze italiane. Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva "TIM Summer Hits", il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino che porterà dal vivo in 3 città e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi della musica italiana.

Sarà Roma la prima città ad accogliere lo show in piazza del Popolo, per poi spostarsi a Portopiccolo (TS) e Rimini, con le esibizioni degli artisti del panorama musicale italiano.