Timperi e Falchi: «La mattinata con “I fatti vostri” è più divertente»

Tiberio Timperi: «Qui metto me stesso»

«Dopo un’estate rigenerante, in cui mi sono riposato, ho letto, riempito parole crociate, sono pronto a riprendere il lavoro» premette Tiberio Timperi, che da lunedì 9 settembre torna su Rai2, per il secondo anno consecutivo, a condurre su Rai2 "I fatti vostri" assieme ad Anna Falchi.

Cosa la entusiasma di più del programma?

«Il fatto che sia un contenitore che passa da temi seri ad argomenti leggeri. E il rapporto che mi lega da vecchia data a Michele Guardì (regista e autore, ndr), che mi dà la possibilità di mettere del mio nel programma. Poi ho avuto la fortuna di frequentare Maurizio Costanzo e ho carpito un po’ del suo istinto da rabdomante nel fare le interviste, cercando far emergere particolari e racconti inediti da chi ho davanti».

Che reazione ha quando qualcuno si fa “i fatti suoi”?

«Ormai ho superato quell’età per cui risulti interessante per il gossip (ride)».

E di fronte a cosa non riesce a essere indifferente e si intromette?

«Non sopporto l’arroganza, la prevaricazione, la prepotenza. Quando vedo qualcuno che si approfitta degli altri non riesco a stare zitto».

Com’è la sua routine quando lavora?

«Per prima cosa faccio colazione in religioso silenzio. Colazioni che a volte mi diverto a postare su Instagram e che sono seguitissime. Poi vado in bici agli studi romani di via Teulada, prendo un caffè con la squadra, leggo il copione e... via, pronto per la diretta».

A proposito di social lei li usa spesso?

«Per niente. Quello delle colazioni è un gioco. Ma penso che li dovrebbero vietare. Danno dipendenza e ci hanno fatto pedere il senso della realtà».

Terminato di lavorare cosa fa?

«Sono un tipo molto casalingo. Esco poco, ma guardo la tv. Sono un appassionato di auto perciò seguo il canale Motor Trend. E pure "Striscia la notizia", che per me è un punto di riferimento».

Anna Falchi: «Imparo qualcosa ogni giorno»

Per Anna Falchi è la quarta stagione al timone di "I fatti vostri": «Sono molto contenta di essere stata riconfermata, non è così scontato in un programma che ha rinnovato spesso i conduttori. Quindi ne sono orgogliosa» dice.

E cosa le piace?

«Ha molto ritmo, ogni 10 minuti si passa da un argomento all’altro, completamente diverso. Questo, assieme all’adrenalina della direttta, è il massimo per un conduttore».

Tra tutti gli argomenti che affrontate qual è il suo preferito?

«Mi piacciono le rubriche, dal benessere al giardinaggio, ai consigli per la spesa. Sto imparando tantissime cose anche io assieme al pubblico».

Cosa fa terminato di lavorare?

«Vado a casa e preparo il pranzo per mia figlia Alyssa e spesso mi alleno. Dopo il Covid ho iniziato a prendermi cura del mio corpo. Faccio esercizi a casa, con l’aiuto di Applicazioni e video di fitness. Durante la settimana conduco una vita tranquilla, ceno presto, sto attenta all’alimentazione. Poi, nel fine settimana mi scateno».

Come?

«Innanzitutto il venerdì ho un rituale: pranzo fuori con mia mamma e mi concedo il brindisi della settimana lavorativa conclusa. E nel week end mi piace uscire, vedere gli amici, andare in discoteca. E passo tanto tempo anche con Alyssa».

Cosa fate insieme?

«Andiamo ai concerti e in discoteca insieme. E a fare quelle che lei chiama le “comperine”. Cioè shopping, soprattutto di prodotti di cura della pelle, di cui va matta».

Le dà fastidio quando si fanno i fatti suoi?

«Mi danno fastidio le notizie inventate, il gossip. Ho trascorso un’estate da single eppure sono riusciti ad affibbiarmi dei flirt. Un tempo non mi interessava, oggi tengo più alla mia privacy e devo anche tutelare Alyssa».

Se tornasse indietro cosa non rifarebbe?

«Non lascerei la tv. Ero giovane quando ho condotto "Luna Park", un programma bellissimo, che ho abbandonato per la recitazione. Lo rimpiango perché poi rientrare non è stato per niente facile».