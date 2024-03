“Todo modo” è il nuovo programma di Emilia Brandi

Un viaggio nelle complesse vicende umane e sociali, su Rai3 dal 23 marzo Antonella Silvestri







Un viaggio nelle complesse vicende umane e sociali: parliamo di "Todo modo", il nuovo programma in onda su Rai3 dal 23 marzo alle 21.45 che verrà condotto da Emilia Brandi. Nel corso di tre prime serate la giornalista racconterà varie drammatiche vicende di attualità.

Emilia, in questo programma ci mette tutta la sua esperienza come cronista.

«Vogliamo puntare i riflettori su realtà e temi difficili. "Todo modo" è un racconto del bene e del male declinato tramite i suoi protagonisti. Per la realizzazione di questo programma, abbiamo mantenuto gli elementi che avevano fatto la fortuna di "Cose nostre", che ho condotto su Rai1, come la cura delle immagini e un’attenzione spiccata verso la fotografia, aggiungendo molte testimonianze dirette».

Cosa vedremo nel corso delle tre puntate?

«Analizzeremo il fenomeno del banditismo in Sardegna con l’intervista ad Annino Mele, che, dopo avere scontato 31 anni di carcere per sequestri, omicidi e rapine, è tornato nella sua terra. Faremo vedere i due aspetti della Sardegna, da un lato terra fantastica per i suoi paesaggi e dall’altro regione con una storia complicata. Nella seconda puntata andremo in Calabria per parlare di due donne, l’imprenditrice Maria Chindamo e Tita Buccafusca, moglie di un noto boss, che hanno pagato con la vita il prezzo della libertà. La terza puntata è dedicata al territorio del casertano con interviste a ragazzi che hanno avuto il coraggio di pentirsi e ribellarsi».

Da cosa nasce la sua passione per l’attualità?

«Ho sempre coltivato la passione per la scrittura. Ho iniziato a lavorare in tv mentre studiavo ancora all’università. Ho realizzato delle inchieste come autrice a "Un giorno in pretura", "La storia siamo noi" e a "47 35 Parallelo Italia". Hanno aperto la strada a quello che faccio oggi».