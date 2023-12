Tommaso Paradiso su Real Time e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, mercoledì 27 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Io canto generation - Canale 5 - Ore 21.20

Stasera, durante la finale, Gerry Scotti proclamerà il vincitore di questa edizione del talent, la prima dopo molti anni di assenza dai palinsesti. Una cosa, cifre alla mano, è già chiara: anche il format ha vinto, ottenendo ascolti significativi (la puntata di mercoledì 13 ha sfiorato il 20 per cento di share). Una soddisfazione enorme, che Gerry divide volentieri con i giudici Claudio Amendola, Al Bano, Michelle Hunziker e Orietta Berti.

Dumbo - Rai1 - Ore 21.30

Non era facile confrontarsi con un mito della produzione Disney come l’avventura del timido elefantino, creato nel 1941. Il genio di Tim Burton però ha realizzato l’impresa. Protagonista del suo remake, in versione “live action”, è Colin Farrell.

RDS Showcase - Real Time - Ore 21.20

Terzo e (per ora) ultimo appuntamento in tv con la grande musica dal vivo proposta dal network. Dopo Marco Mengoni e Annalisa, stasera tocca a Tommaso Paradiso. L’ex frontman della band Thegiornalisti, oggi solista e autore, riproporrà i suoi più grandi successi

Il giro del mondo in 80 giorni - Rai 2 - Ore 21.20

Per scommessa, un avventuriero decide di tentare un’impresa quasi inimmaginabile… David Tennant (“Doctor Who”) interpreta l’intrepido Phileas Fogg in questa trasposizione del romanzo di Jules Verne.

Cash or trash - NOVE - Ore 21.25

Una puntata speciale del game show condotto da Paolo Conticinio. Una “Christmas Edition” nel corso della quale i cinque venditori tireranno fuori i pezzi più pregiati dalle loro cantine!

Cattiva coscienza - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Una prima tv con Francesco Scianna, Matilde Gioli e Filippo Scicchitano. Tutto gira intorno a una domanda: che succederebbe se la nostra coscienza non facesse il proprio dovere?

Per chi vuole vedere altri film La principessa Sissi - Rai Movie - Ore 21.10 Primo film di una trilogia che deve il suo enorme successo alla bellezza e al fascino della protagonista Romy Schneider, perfetta nei panni della futura imperatrice d’Austria. Le avventure di Huck Finn - Tv 2000 - Ore 20.55 Il giovanissimo Elijah Wood, che molti anni dopo sarà Frodo Baggins in “Il Signore degli Anelli”, interpreta nel 1993 il protagonista di un film ispirato all’omonimo romanzo di Mark Twain. Ocean's Eleven - IRIS - Ore 16.50 Uscito di prigione, Danny (George Clooney) vuole svaligiare il casinò gestito dall’uomo che gli ha soffiato la moglie... Nel super cast anche Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts. Uno sguardo dal cielo - Rai2 - Ore 21.20 Una commedia con i bellissimi Whitney Houston e Denzel Washington, ma non c’è nessuna love story in vista: lui anzi interpreta un angelo inviato dal cielo per risolvere i problemi di una famiglia...

Memo sport

BASKET: EUROCUP

ore 20.00 Trento-Liektabelis (Sky Arena)

CALCIO: PREMIER LEAGUE