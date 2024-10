“Top – Tutto quanto fa tendenza”, nel pomeriggio di Rai2 con Enzo Miccio

Le tendenze dell’autunno: ci spiega cosa va di moda e cosa no per fare sempre bella figura Monica Agostini







Ci parla al telefono mentre per lavoro è appena arrivato a Capri, Enzo Miccio. L’argomento sono le tendenze dell’autunno in vari ambiti perché di questo tratta il suo nuovo programma “Top - Tutto quanto fa tendenza”, in onda al pomeriggio su Rai2 dal 19 ottobre. Ma la prendiamo un po’ alla larga...

Quando ha capito che della moda avrebbe potuto fare un mestiere?

«Io sono un uomo del Sud (è nato a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, ndr), sa che cosa significa il matrimonio qui? Non c’è Natale o compleanno che tenga, si riuniscono le famiglie, ci sono le tavole imbandite, gli abiti nuovi. Io mi perdevo guardando le fotografie del matrimonio dei miei genitori: si sono sposati nel 1970, mia mamma aveva un abito semplice e un velo stupendo, con boccioli di rosa. Avrò assorbito tutto quello».

Tavole imbandite, fiori e tanti oggetti: colleziona qualcosa?

«Le alzate in vetro e cristallo. All’inizio le usavo per i buffet, le riempivo di dolci o confetti, ora le lascio a casa: ne ho viste distruggersi un po’...».

E come si rilassa, quando si ferma?

«Al mare, per godermi me stesso. D’altronde, non scio, non ho una tuta da neve, la montagna non fa per me».

Sì ai borghi, no alle mete esotiche

«Io tifo per l’Italia, lo dico chiaro! L’altro giorno ero a Roma e mi sono detto: “Da quanti anni non entro a San Pietro?”. E ci sono tornato, che bellezza. Altro che mete esotiche lontanissime. E poi la nostra cucina è la prima al mondo dopo quella cinese, ma i cinesi ci superano solo perché sono di più. Vi mostrerò anche l’artigianato, scoverò il ricamatore, il ceramista, facendo in modo che i giovani si appassionino e abbiano voglia di prendere questa eredità enorme per non farla morire».

Sì alla coda alta, no all’azzurro

«Come portare i capelli quest’autunno? Si può scegliere tra il bob corto, quello che un tempo era il caschetto, ma se li si ha lunghi va di moda una bella coda di cavallo, alta e tirata. L’altra tendenza è la frangia, che sia lunga, un po’ spettinata, che a volte diventa un ciuffo portato di lato». Cosa evitare nei trucchi? «Prendete a piccole dosi la tendenza Anni 80, gli ombretti colorati, soprattutto il celeste, che va bene d’estate ma d’inverno…Meglio il rossetto rosso, quasi bordeaux». E gli uomini? «La barba è una costante, lunga, corta o solo il pizzetto. Guardi me: io non l’ho mai avuta e ora la porto. Ovviamente va curata, per la morbidezza, per la lunghezza, i contorni, le basette, intorno alle labbra… Mai sembrare trasandati signori miei!».

Pantaloni: sì verdi, no quelli stretti

«Sono tornati i colori autunnali, i marroni, i verdi, il rosso. E poi il bianco e il grigio, che trasmettono relax». Cappotto o piumino? «Cappotto! Le donne non portano più la pelliccia, nemmeno le “sciure” milanesi. Vanno i tagli maschili anche per le donne». E le scarpe? «Basta trampoli. Manteniamo la punta ma con un tacco che va dai 4 centimetri fino al rasoterra: sono tornate le ballerine ma non quelle vecchie, per favore! Sa che le portano anche gli uomini?». Parlando di uomini, come vanno i pantaloni? «No a quelli stretti. È tornato invece l’abito su misura, anche per i ragazzi. Che apprezzano finalmente la giacca portata in modo casual con un jeans. I colori? La gamma dei blu, degli azzurri e dei marroni».

Sì alle maniche, no al glicine

«Questa stagione porta una novità: la sposa è ritornata tradizionale, vuole il pizzo e soprattutto le maniche. Viva! Finora abbiamo visto abiti senza spalline, ma ora ecco tornare un dettaglio che trovo bellissimo, con tanti bottoncini, aderente alle braccia. E poi ci si cambia, perché il classico banchetto di nozze è diventato una festa, le spose vogliono divertirsi e per la seconda parte della serata devono stare a loro agio, con un vestito senza coda, che permetta di ballare. Una cosa: deve essere bianco». Per lo sposo invece? «Per la chiesa o la cerimonia all’aperto io consiglio sempre un bell’abito blu. Non grigio». E le damigelle? «Basta il color glicine! Sì al verde salvia o al pesca chiaro».