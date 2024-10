Torna “Che tempo che fa” con Fabio Fazio

Dal 6 ottobre sul Nove torna l'appuntamento della domenica sera: «Tra gli ospiti della prima puntata ci sarà Amadeus» Giusy Cascio







Siamo arrivati all’edizione numero 22 di “Che tempo che fa”, la seconda condotta da Fabio Fazio sul Nove. E tutto è pronto per la partenza: il 6 ottobre.

Fazio, ricomincia la sfida della domenica sera. Sensazioni a caldo?

«Guardi, ho passato un’estate molto stanziale, in Liguria. E mi è capitato di incontrare tanta gente al bar che, sorridendo, diceva: “Che bello, state per tornare”. La sensazione è stata molto piacevole, perché mi rendo conto che nel tempo si è creata una bella comunità attorno al programma, in cui si respira un’aria benefica di libertà».

Una comunità folta anche sui social, dove siete fortissimi. Qual è il segreto dell’affetto del pubblico?

«La tv generalista assomiglia a un supermercato, dove può entrare chiunque e tu devi saper parlare a tutti, agli ingegneri come alle casalinghe. Devi saper cogliere gli umori del tempo, raccontando il presente. Il “presente”, attenzione: come parola la preferisco ad “attualità”, che è più legata alla cronaca. Bisogna avere una sensibilità pazzesca, seguendo un’unica regola».

Quale?

«La tv deve essere contemporanea e disobbediente: deve obbedire soltanto alla realtà, a nessun altro ordine. Il programma si evolve in base al momento che viviamo. Se si guarda una puntata di vent’anni fa, è una cosa totalmente diversa rispetto a oggi».

Allora parliamo un po’ delle novità di questa stagione. Resta la ripartizione fra “Che tempo che farà”, “Che tempo che fa” e le sue interviste, e il Tavolo?

«Sì. Iniziamo alle 19.30 e chiudiamo a mezzanotte e mezza. In pratica facciamo tutto: il pre-access, l’access, la prima, la seconda e anche la terza serata. Ma nella prima parte, a “Che tempo che farà”, inizieremo già con le interviste. Vogliamo far crescere l’attenzione su libri e cultura, e avremo come ospiti frequenti due scrittori: Gianrico Carofiglio e Antonio Scurati. Oltre al giovane influencer culturale Edoardo Prati, che va incoraggiato perché fa un lavoro divulgativo molto interessante e piacevole sul mondo dei classici della letteratura».

E la scienza?

«Avremo lo spazio con l’approfondimento sugli argomenti scientifici grazie agli interventi del professor Roberto Burioni».

Nuovi ingressi al Tavolo?

«Diego Abatantuono e Max Giusti. Il resto del cast è confermato».

Nuovi pesciolini nell’acquario?

«Sorpresa, li vedrò domenica sera».

E dialogherete?

«Io ho provato a parlarci, ma loro non rispondono, sono muti (ride)».

Amadeus verrà a trovarla? Ora siete “vicini di casa” sul Nove. Le ha chiesto qualche consiglio per ambientarsi nel “condominio” del gruppo Warner Bros. Discovery?

«In questi mesi ci siamo sentiti più volte, lui però non ha certo bisogno di consigli. Sarà uno degli ospiti durante la prima puntata e si racconterà».

Ma quando studia le schede dei suoi ospiti, dove appunta le domande?

«Uso dei fogli A4, con un carattere sempre più grande per l’avanzare della presbiopia. Vengono stampati il mercoledì in una prima stesura, il giovedì nella seconda e il venerdì in quella definitiva. Poi la domenica sera faccio qualche appunto a penna, per gli ultimi aggiornamenti».

Riti prima di andare in onda?

«Prima della diretta telefono a casa, perché ho il piacere di sentire mia moglie Gioia e i miei figli, Michele e Caterina. Se rispondono».

Si consoli, per tutti i genitori è così: i ragazzi hanno sempre il cellulare in mano, ma non rispondono.

«Una legge fisica. Infatti, come numero di emergenza sul telefonino ho messo quello della panetteria sotto casa».

Finita la trasmissione, va al ristorante con i colleghi o cena a casa?

«A letto senza cena».

Fa il digiuno intermittente?

«Sto cercando di dimagrire, ma senza grossi risultati. Si sa, con l’età, il metabolismo rallenta».

A proposito di età, il 29 ottobre Luciana Littizzetto compirà 60 anni tondi. Lei i 60 li farà il 30 novembre: preparerete una torta unica con 120 candeline?

«Non credo, sono scaramantico, guai a festeggiare prima. Preferisco concentrarmi sui 90 anni di mio padre Beppe. Un compleanno a cui tengo moltissimo».

90, come Ornella Vanoni.

«Le ho fatto gli auguri e ho riso tanto: è una donna spiritosa, naturalmente anticonformista e libera come solo gli anziani che hanno vissuto le sciagure vere possono essere, perché per loro la libertà ha un significato irrinunciabile».

Abbiamo visto Nino Frassica a “Striscia la notizia”, Luciana Littizzetto è in giuria a “Tú sí que vales”. Tra un po’ le “scipperanno” anche Filippa Lagerback…

«Ma io sono contentissimo se il programma genera altro, vuol dire che fa tendenza. E poi parliamo di personaggi con una storia, non è certo merito mio se fanno tante cose».

Fra le sue passioni, ce n’è una curiosa che vuol condividere con i lettori di Sorrisi?

«Quest’estate ho preso la tessera del “Gruppo pescatori dilettanti” di Albisola Superiore (SV). Ne vado orgoglioso, soprattutto del “dilettanti”. Ed è l’unica tessera che ho».