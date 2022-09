Torna “Citofonare Rai2” con Paola Perego e Simona Ventura

Con due new entry, Valeria Graci e Antonella Elia, il 25 settembre torna il programma della domenica mattina Tiziana Lupi







Con due new entry, Valeria Graci e Antonella Elia, il 25 settembre torna "Citofonare Rai2", il programma della domenica mattina con Paola Perego e Simona Ventura. «Qualche anno fa uno spot diceva che una telefonata allunga la vita. Oggi è più una citofonata a farlo, visto che stando fissi al cellulare è sempre occupato» scherza la Perego.

Chi vorreste venisse a suonare al citofono di casa vostra?

Paola: «Re Carlo III. Vorrei farmi spiegare nei dettagli il protocollo che è stato seguito dal momento della scomparsa di sua madre, la regina Elisabetta II. Mi incuriosisce, è molto particolare».

Simona: «Il presidente francese Emmanuel Macron, perché mi piace molto come politico. Se non è libero lui, allora il presidente degli Usa Joe Biden».

E voi, a chi citofonereste?

Paola:«A Mick Jagger, che è il mio mito da sempre. Forse, però, sarebbe meglio non farlo, perché quando incontri da vicino un mito questo rischia di non essere più tale».

Simona:«Io citofonerei a tutti (ride). Se devo sceglierne uno, andrei a suonare al Quirinale per parlare del nostro Paese con il presidente Sergio Mattarella, che ho avuto l’onore di conoscere».

Suona il citofono: a chi non rispondete?

Paola: «A Vladimir Putin. Che gli vuoi dire? Hanno provato a parlarci tutti ma, evidentemente, non ascolta...».

Simona: «A parecchia gente! Però in questo momento sono di buonumore e risponderei a tutti».

Una citofonata inaspettata?

Paola: «Da ragazza, vivevo ancora con i miei genitori a Brugherio. Si presentò un famoso personaggio tv che si era invaghito di me e voleva darmi un regalo. Che imbarazzo!».

Simona: «Io rispondo sempre: “Grazie, non abbiamo bisogno di niente”. Salvo poi scusarmi perché magari è un amico e non un piazzista!».