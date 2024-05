Torna “Confessione reporter” con Stella Pende

Da sabato 25 maggio in seconda serata su Rete 4 prende il via un nuovo ciclo di inchieste Simona De Gregorio







Da sabato 25 maggio in seconda serata su Rete 4 prende il via un nuovo ciclo di inchieste di "Confessione Reporter" firmate sempre da Stella Pende.

Quale sarà il tema della prima puntata?

«Punteremo l’attenzione sugli orfani di femminicidio. Cosa succede ai figli dopo l’omicidio? Ascolteremo la storia di Pasquale e Annamaria Guadagno: il loro padre è in carcere per aver ucciso la madre. E i due ragazzi hanno fondato un’associazione per abbattere ogni tipo di violenza, sostenendo le donne e gli orfani».

Con che cosa proseguirete?

«Parleremo di malasanità, della criticità dei pronto soccorso, dello spreco dei soldi pubblici e del fenomeno del “medico gettonista”, che presta la propria opera su chiamata nelle strutture sanitarie pubbliche e viene pagato in base alle presenze».

E per concludere...

«L’ultima serata sarà dedicata agli anziani, che in Italia sono il 27 per cento della popolazione. Quindi indagheremo sugli abusi da parte delle badanti e delle amministrazioni di sostegno, e mostremo come il nostro Paese si sta attrezzando per sostenere questa nuova “generazione” destinata ad aumentare».