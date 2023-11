Torna “Confessione reporter” con Stella Pende

Ritornano su Rete 4 le inchieste di Stella Pende con il suo programma "Confessione reporter", al via da sabato 25 novembre in seconda serata.

Stella, aprirete con un tema di interesse sociale: la salute mentale. Perché?

«Perché le malattie mentali sono aumentate del 36% eppure la sanità investe solo il 2% del budget per questi problemi. Perciò chi soffre di nevrosi, depressioni serie e schizofrenia viene lasciato da solo, non c’è un’adeguata assistenza pubblica. Solo chi è benestante riesce a curarsi».

E poi proseguirete con un altro fenomeno imperversante: la violenza giovanile.

«Sì, c’è una grandissima frustrazione tra i giovani, il Covid poi ha contribuito a isolarli ancora di più. La violenza è diventata per loro come uno sport, una sfida. E non riguarda solo ragazzi provenienti da ambienti disagiati. Abbiamo indagato su questa piaga dilagante e mostreremo l’importanza della prevenzione, occorre intervenire ai primi segnali. La scuola e i genitori possono fare molto, il problema è che spesso le famiglie giustificano i comportamenti dei figli, che così si intensificano e diventano recidivi».

Poi tornerete su un argomento già affrontato in passato: la longevità.

«Nelle scorse edizioni avevamo visitato i luoghi dove vivono molti centenari. Ora ci concentreremo su tutto ciò che ruota intorno alla ricerca della giovinezza a tutti i costi, che è diventata un’ossessione. Avremo un’intervista a Nir Barzilai, il direttore fondatore dell’Institute for Aging Research di New York. Un ricercatore di fama internazionale, sostenitore della tesi che il segreto di lunga vita è racchiuso nella genetica».

L’ultima puntata invece sarà dedicata agli esteri. Cosa ci anticipa?

«La stiamo mettendo a punto, ma l’obiettivo è di creare una mappa europea dei Paesi più a rischio di fenomeni di antisemitismo e terrorismo».