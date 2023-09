Torna “Cotto e mangiato” con Tessa Gelisio

Dal 18 ottobre, su Italia 1, parte la rubrica quotidiana delle 12,25 di Studio Aperto Antonella Silvestri







A partire dal 18 settembre, Italia 1 darà il via alla quindicesima edizione del programma culinario amato da tutti, "Cotto e Mangiato", condotto da Tessa Gelisio. Questa rubrica quotidiana andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, all'interno dell'edizione delle 12.25 del telegiornale Studio Aperto.

"Cotto e Mangiato" è molto più di un semplice programma culinario. È un'opportunità per esplorare il mondo del cibo in modo nuovo ed educativo. Anche nelle nuove puntate Tessa Gelisio ci guiderà attraverso le delizie della cucina e ci ispirerà a fare scelte più consapevoli nella nostra vita quotidiana. Non mancheranno una serie di ospiti speciali, tra cui chef stellati e amici della padrona di casa. Queste collaborazioni porteranno una varietà di stili culinari e prospettive che renderanno il programma ancora più interessante. Abbiamo incontrato la padrona di casa.

Tessa, raccontaci in poche battute come sarà la nuova edizione?

«Continuerete a vedere un programma nel suo stile classico in cui proporremo ricette semplici, pratiche, sane, gustose con un’attenzione maggiore all’ambiente e alla sostenibilità».

Quindi la sostenibilità entra nella cucina di “Cotto e mangiato”…

«L’agroalimentare è un settore che ha un grande impatto sull’ambiente. Io da sempre promuovo la dieta mediterranea, cucina realizzata con prodotti a cosiddetto “chilometro Italia”, cibi biologici, di stagione. Quest’anno inoltre festeggeremo alcune giornate mondiali come, ad esempio, la “Giornata mondiale dei fiumi” - il 24 settembre - nata per sensibilizzare l’importanza degli ecosistemi. Daremo una ricetta di un piatto a base di trota che è il pesce simbolo delle acque sane, definita la sentinella della salubrità dei fiumi. Poi valorizzeremo la “Giornata mondiale delle donne rurali” - 15 ottobre - in cui daremo spazio alla ricetta a base di ricotta per un piatto realizzato da una donna di rientro dai campi… Insomma ogni mese ci agganciamo alla celebrazione di una giornata mondiale a tema».

Qual è il tuo approccio personale alla cucina sostenibile?

«Io compro e mangio biologico da ventisette anni. Acquisto direttamente dai produttori, opto sempre per i cibi di stagione. Mangio prodotti tropicali solo se provengono dal commercio equo e solidale. Poi osservo tutta una serie di regole che riguardano la spesa e la gestione della cucina e che vanno nella direzione del risparmio idrico, della riduzione del consumo di plastica e della riduzione dei consumi energetici».

Come fai a conciliare le esigenze della cucina sana e sostenibile con il gusto e la soddisfazione del palato?

«Le ricette delle nostre nonne erano sostenibili. La sostenibilità prescinde dal gusto. Ciò che conta è come e dove si comprano gli ingredienti e come vengono integrati. Tendenzialmente gli alimenti di stagione sono più gustosi. Poi dipende anche dalle mani (ride). Se uno non sa cucinare, non c’è prodotto di qualità che tenga e che fa faccia miracoli».

Quali saranno gli ospiti e gli chef stellati nelle nuove puntate?

«Oltre ad Andrea Mainardi, avremo Andrea Berton, Philippe Léveillé tanto per citare quelli di sempre».

Sappiamo che dal 7 ottobre “Cotto e mangiato il menù” andrà in onda anche al sabato, con quattro appuntamenti speciali. Di cosa si tratta?

«Sono puntate dedicate a tutto quello che l’Unione Europea sta facendo per il settore agroalimentare in particolare ai progetti legati alla promozione dell’agricoltura verso una maggiore sostenibilità. In ciascun episodio gli chef Franco Aliberti, Cesare Battisti, Antonio Cicero e Pietro Carlo Pezzati presenteranno ricette da diverse regioni italiane. Il corrispondente Leonardo Panetta fornirà aggiornamenti sugli interventi della Commissione Europea, mentre lo chef Andrea Mainardi racconterà storie di innovazione agricola direttamente dai luoghi di produzione. Il programma del sabato vedrà la presenza di Roberto Giacobbo che porterà il suo punto di vista sugli impatti ambientali e storici».