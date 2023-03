Torna “Felicissima sera” con Pio e Amedeo

I comici foggiani hanno preparato tre serate pirotecniche su Canale 5. E qui ci raccontano tutta la loro storia Paolo Fiorelli







«Sarà uno show all’insegna dell’inclusività. Sarà così inclusivo che ci saremo persino noi!». Pio e Amedeo scherzano su chi li accusa di non essere abbastanza “politicamente corretti”. E presentando la nuova stagione di “Felicissima sera” rilanciano a modo loro: con le risate.

Pio e Amedeo, che cosa potete anticiparci del nuovo show?

Amedeo: «Per evitare critiche questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio abbiamo anche un ballerino sovrappeso che non sa ballare. E nel formare l’orchestra ci siamo curati solo che ci fossero musicisti di ogni nazionalità. Se poi sanno pure suonare, ancora meglio! E noi due forniamo la quota obbligatoria di meridionali».

Pio: «Insomma scherzeremo un po’ su questa mania del “rappresentare tutti”. Che poi, non basterebbe dire che siamo tutti meravigliosamente diversi?».

Del resto voi siete stati irriverenti con tutti, da Totti a Baglioni, da Achille Lauro a Laura Chiatti. Chi vi è rimasto da “irriverire”? Insomma, vi sto chiedendo la lista degli ospiti...

Amedeo: «Guarda, ci ha dato una mezza apertura papa Francesco, chiede solo che non registriamo di domenica perché sta impicciatissimo».

Pio: «Scherzi a parte, solo nella prima puntata avremo Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Elisa, Giovanna Civitillo e Zucchero. Vogliamo fare concorrenza a Sanremo!».

Come scegliete gli ospiti?

Amedeo: «Partiamo sempre dall’idea. Per esempio diciamo: “Non sarebbe buffo se un cantante famoso come Tommaso Paradiso andasse a suonare a un matrimonio?”. Lo abbiamo fatto nella scorsa stagione».

Pio: «Perciò abbiamo bisogno di ospiti con tanta autoironia, che stiano allo scherzo. Che siano disposti a giocare con noi. Per esempio Gigi D’Alessio... lo abbiamo portato molto lontano dal suo mondo pop. Non lo riconoscerete neppure!».

Una curiosità. Quanto conta, per il vostro successo, l’accento foggiano?

Amedeo: «Tantissimo. Anche perché il foggiano è un mix tra il pugliese più conosciuto di Lino Banfi o Checco Zalone, e altri accenti come il napoletano. Insomma, è originale. Infatti sono preoccupato perché adesso Pio abita a Milano, non vorrei che perdesse l’accento. Quando lo sento dire “Siam lì” gli dico: “Vieniti a fare dieci giorni a Foggia che hai bisogno di un ripasso”».

Pio: «Non è vero perché io a Milano sono pieno di parenti, praticamente vedo solo foggiani e l’accento non lo perdo».

Ma non è complicato stare uno a Milano e l’altro a Foggia? Come avete preparato lo show?

Pio: «Una settimana salgo io, un’altra scende lui... praticamente Trenitalia dovrebbe intitolarci una carrozza, con tutti i soldi che le abbiamo dato. Adesso poi hanno messo anche un comodissimo aereo Foggia-Milano che fa proprio al caso nostro, tu guarda la fortuna».

Avete usato la vostra popolarità convincendo qualche potente a creare un volo solo per voi?

Amedeo: «Ma figuriamoci, i potenti ci odiano perché diciamo tutto quello che pensiamo. Sono le persone semplici quelle che ci amano».

Siete insieme da più di 20 anni. Ci raccontate il vostro primo incontro?

Pio: «Possiamo raccontare solo il secondo perché il primo non lo ricordiamo: siamo nati nella stessa sala maternità dell’ospedale di Foggia. L’abbiamo scoperto solo di recente, trovando una foto di tre mamme che dividevano una stanza: la mia, quella di Amedeo e una terza che non abbiamo mai capito chi fosse...».

Vada per il secondo incontro, allora.

Amedeo: «A 11 anni andai ad abitare al quartiere Cep di Foggia e ci trovai una palla con un ciuffo che camminava: era Pio (dico così perché allora si poteva fare ancora “body shaming”, erano gli Anni 90). Io invece portavo già il baffetto alla Smaila perché ero un fan di “Colpo grosso”».

Pio: «Dei nostri conoscenti di allora, la metà sono finiti in carcere e l’altra metà a fare l’ingegnere o il fisico nucleare a Londra. Niente vie di mezzo».

Amedeo: «Poi a 15 anni organizzammo il nostro primo spettacolo e abbiamo fatto subito il pieno. Di parenti».

Avete lavorato anche nei villaggi turistici, vero?

Pio: «Lì impari il contatto con la gente e anche ad affrontare ogni genere di problemi».

Amedeo: «Riuscivamo a infiammare il palco. Nel senso che una volta è proprio andato a fuoco e ci siamo messi a spegnerlo! Fingendo che fosse una gag, per non spaventare il pubblico».

Pio: «Poi l’esperienza dei villaggi ci è tornata utile anche in spettacoli più strutturati. Ne ricordo uno al teatro Colosseo di Torino: per la prima volta ci presentiamo in giacca e cravatta, tutti belli e profumati, elegantissimi... decidiamo di raggiungere il palco attraversando la platea. Un signore si alza per abbracciarci e ci rovescia addosso un boccale di birra. Abbiamo passato due ore col vestito bagnato che puzzava di birra, ma abbiamo portato a casa lo spettacolo».

Altri incidenti?

Pio: «Siamo sfortunati con la tecnologia. Una volta non funziona il microfono, un’altra le luci... e lì devi improvvisare. Come in “Emigratis”, dove non hai tempo di preparare niente».

Ecco, “Emigratis”: ma come avete fatto a entrare in casa di gente come Ronaldinho o Mike Tyson senza invito? Qual è il vostro segreto?

Pio: «La semplicità. Sono persone così abituate ad avere attorno uno stuolo di organizzatori, che di fronte all’improvvisata restano disarmati. Da Tyson pensavamo di stare cinque minuti, siamo rimasti a casa sua tutta la giornata. E oggi ogni volta che incontra un italiano ci manda i saluti».

Si potrebbe dire che tra voi due Pio è il “saggio” e Amedeo il “disturbatore”?

Pio: «Lui è il male e io il bene, a volte giochiamo con questo schema».

Amedeo: «Attenti però. Nella serietà di Pio c’è una furbizia che prende in giro la retorica. Lui gioca a fare il “bravo presentatore” e allo stesso tempo lo canzona. Quindi il più perfido è lui».

Pio, faccia un complimento e una critica ad Amedeo.

Pio: «Non ce la faccio a fargli un complimento. Ha una bella cintura, ecco. La critica invece è facile: è caotico».

Amedeo, come ricambia?

Amedeo: «Il più grande pregio di Pio è che ha una sorella brava e bella. Il difetto è che si fa prendere dall’ansia e poi gli devo sparare cerbottane di tranquillanti come agli elefanti. Io sono più rilassato: mica salviamo vite umane!».

Pio: «Però anche noi abbiamo una missione: regalare allegria. La cosa più bella è quando qualcuno ci dice: “Grazie, ho un sacco di problemi e preoccupazioni ma per un’ora me li avete fatti dimenticare e mi avete fatto di nuovo sorridere”».

Chiudiamo con un ricordo di Maurizio Costanzo? So che è stato importante per voi.

Amedeo: «Ci invitò al “Maurizio Costanzo Show”. Non avevamo preparato niente, ci mettemmo a improvvisare e a lui piacque. Amava molto anche “Emigratis”. Lui era innamorato del nostro modo di raccontare la provincia. La notizia della scomparsa è stata un vero shock».

Pio: «Era un gigante, ma la cosa che più mi colpiva era la curiosità. Era incuriosito da tutto e da chiunque. Era capace di cucire insieme mondi lontanissimi: lo scienziato con la valletta, il poeta con il comico. Non c’era argomento o persona che non lo affascinasse. Il segno di una mente geniale».