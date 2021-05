Torna “Fuori menu” con Damiano Carrara e Gino D’Acampo

Il programma torna dal 7 maggio, ogni venerdì, su Food Network e su Real Time Damiano Carrara e Gino D’Acampo Redazione Sorrisi







Cucinare può essere facile e rilassante per chi ama passare il tempo tra i fornelli, ma farlo in un vero e proprio ristorante è una sfida tutt’altro che semplice. Damiano Carrara e Gino D’Acampo riaprono le porte di "Fuori menu", che riparte con una nuova edizione il 7 maggio e andrà in onda ogni venerdì alle 21:25 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e in contemporanea anche su Real Time (canale 31).

Damiano Carrara, chef e pasticcere italiano di fama internazionale, e Gino D’Acampo, istrionico chef imprenditore, guidano due coppie di appassionati di cucina che si sfideranno per dimostrare il proprio talento preparando un intero menù per 20 persone, dall’antipasto al dolce.

Le coppie, composte da uno chef amatoriale e da un responsabile di sala, avranno due ore per cucinare e completare l’allestimento di tavoli e sedute, e un’ora per portare a termine il servizio. In sala ci saranno anche due osservatori speciali, gli avversari, che oltre a commentare le portate e il servizio dell’altra coppia, potranno votare e richiedere un imprevedibile fuori menu, una preparazione extra a loro scelta.

Giudici della puntata saranno gli stessi clienti che daranno un voto da 1 a 10 per il menù e da 1 a 5 per la mancia, che rimarrà nascosta fino al termine della gara e che potrà cambiare il punteggio iniziale.