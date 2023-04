Torna “Kitchen sound” con Alessandro Borghese

In questa ottava edizione lo chef proporrà a ritmo di musica consigli e ricette di aperitivi, piatti vegetariani, per i bimbi e per la tarda sera Simona De Gregorio







Tutti ai fornelli. Da lunedì 10 aprile Alessandro Borghese riapre le porte della cucina di "Kitchen sound", il programma ideato e prodotto da Food Media Factory e Level 33 in onda su Sky Uno e in streaming su Now all’ora di pranzo. In questa ottava edizione lo chef proporrà a ritmo di musica consigli e ricette di aperitivi, piatti vegetariani, per i bimbi e per la tarda sera.

Alessandro, cosa suggerisce per un aperitivo in casa?

«Io sono amante degli aperitivi che comprendono gli ortaggi, come spicchi di carciofi impanati e fritti, delle polpettine di verdure o un gateau di patate. E poi capesante gratinate o acciughette con salsa verde e una bella selezione di formaggi tipici. Il tutto accompagnato dalle bollicine o da birre di qualità. Per trasformare l’aperitivo in una cena, poi, basta aggiungere un primo, come dei tortelli con robiola fresca, piselli e fave».

Quali sono i prodotti di stagione da portare in tavola?

«Oltre alle fave e ai pisellini, direi la cicorietta, le insalatine di campo, le puntarelle e le zucchine romanesche o le Trombetta. Possiamo, per esempio, preparare una purea di fave con cicoria o un carpaccio di pesce servito su un letto di zucchine affettate sottili».

Passiamo ai piatti per i bimbi.

«Penso che il palato dei bambini vada allenato ed educato a tutti i sapori: dolce, salato, acidulo... E poi cucinando con noi imparano ad apprezzare la tavola. Magari iniziate da preparazioni base, come le tagliatelle o gli gnocchi di patate».

Proseguiamo con le ricette da tarda sera, magari per dopo il cinema o il teatro...

«Una buona spaghettata con olio, aglio e peperoncino. Oppure, visto che si avvicina l’estate, un’insalata di pasta fredda».

Una playlist musicale di sottofondo per una cena tra amici?

«Partirei con il funky jazz dei Brand New Heavies o dei Jamiroquai, poi proseguirei con il rock dei Red Hot Chili Peppers, quindi opterei per gli intramontabili Police. E, per chiudere, qualcosa di divertente come "Gimme! Gimme! Gimme!" degli Abba».