Torna “La Corrida”: nell’arena con Amadeus

La leggendaria trasmissione di corrado va in onda sul Nove. E ad accogliere i dilettanti allo sbaraglio ci sarà il grande conduttore Enrico Casarini







Lo studio è ancora un cantiere. I lavori sono in corso. Ma bisogna fare in fretta, perché nell’aria c’è già qualcosa che sa di arena, di trombe squillanti. E soprattutto di urla, di fischietti, di campanacci, di sirene, di tamburelli, di tutto quanto fa confusione e allegria. È anche per questo che ad Amadeus oggi ridono gli occhi: questa baraonda sarà tutta sua dal 6 novembre, quando riporterà nella prima serata del Nove, per otto settimane (con la produzione di Banijay Italia e Corìma), uno dei programmi che hanno fatto la storia dello spettacolo radiotelevisivo: “La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio”.

Amadeus, se diciamo “La Corrida di Corrado”, che cosa le viene in mente?

«Intanto la prima “Corrida”, quella radiofonica. La ascoltavo con i nonni ed era uno dei miei due appuntamenti irrinunciabili: “La Corrida” e la “Hit Parade” di Lelio Luttazzi. Anche della versione televisiva credo di averne perse pochissime puntate. E pure per questo sento quest’occasione come un privilegio».

Sappiamo che in ogni puntata ci sarà un personaggio famoso che ripescherà un concorrente “sconfitto” e lo farà andare in finale, all’ottava puntata. Ci saranno altre grandi differenze rispetto allo show nel “formato” storico?

«No, il riferimento è quello. Oltre tutto ci sono anche Marina Donato, la moglie di Corrado, che continua a seguire il programma, e la regia di Stefano Vicario, che ha diretto le edizioni televisive condotte da Corrado. Insomma, è “La Corrida di Corrado presentata da Amadeus”, con la direzione d’orchestra di Leonardo De Amicis. Lui riprenderà il ruolo storicamente interpretato dal maestro Roberto Pregadio, che non si limitava a dirigere l’orchestra. Corrado e Pregadio, due mostri sacri a cui noi non ci possiamo paragonare: dobbiamo limitarci a rendere loro omaggio rispettando il format originale. E poi “La Corrida” ha un ingrediente che la rende sempre nuova: i “dilettanti allo sbaraglio”. Sono loro che cambiano, e dunque fanno cambiare lo spettacolo».

Come sono i nuovi concorrenti?

«Forse un po’ meno ruspanti. Sono persone con mestieri normalissimi, anche di un certo livello (medici, dirigenti…), che con grande autoironia vogliono avere quei quattro minuti di popolarità. Credo che nessuno pensi più di poter iniziare ora una carriera come cantante o ballerino: c’è solo voglia di divertirsi, di esibirsi di fronte a un pubblico e magari non più solo davanti ai colleghi».

Se lei volesse candidarsi come “dilettante allo sbaraglio”, quale numero proporrebbe?

«Penso che potrei venire fischiato per una canzone. Mi piace cantare: eseguo qualunque pezzo, ma sempre male!».

Il divertimento di fronte a certi “disastri” sul palcoscenico non è che in fondo nasconde un po’ di sadismo?

«Ma no! Il pubblico della “Corrida” ha una caratteristica oggi sempre più rara. Non è un semplice “figurante”, come accade spesso: è attivo, ha un ruolo vero. E infatti mi capita di incontrare gente che mi chiede di poter venire proprio per poter fischiare o applaudire. Anche loro ci vogliono mettere la faccia, in totale libertà».

Quando è lei a far parte del pubblico, e magari la sua Inter sbaglia un gol fatto, come protesta?

«Io sono il tifoso medio: quindi se uno fa un disastro sotto porta posso dirgli le peggio cose, urlargli che se ne deve andare. Ma se tre minuti dopo fa gol, naturalmente è il migliore del mondo».

Mettiamo che un concorrente si arrabbi per i fischi: come gestisce la situazione?

«Dopo cinque Festival di Sanremo ho capito che è impossibile prepararsi all’imprevisto. Ma è bello così. Per questo ho fortemente voluto che “La Corrida” andasse in diretta. Il pubblico deve gustarsi tutto ciò che avviene sul palcoscenico. Non siamo in un talent show, non si giudicano le persone ma ci si diverte insieme (o ci si stupisce) con un’esibizione che dura due minuti».

Avrà accanto il maestro Leonardo De Amicis.

«Lui e l’orchestra sono fondamentali: bisogna essere eccezionali per “inseguire” cantanti che non sempre vanno a tempo. Tenete presente che i concorrenti non provano mai con l’orchestra. Non lo faccio neanch’io, per non perdere l’effetto sorpresa. Di ciascun ospite saprò giusto il nome e pochissime cose della vita».

Mi pare che lei stia affrontando questa nuova avventura con una serenissima tranquillità. Ma l’inizio del suo percorso sul Nove è stato un po’ tempestoso: i risultati di “Chissà chi è” stanno facendo discutere.

«Io ho 62 anni e ho avuto il piacere e la fortuna di realizzare i miei sogni. Abbondantemente. A 16, 18 anni non potevo neanche immaginare di fare cinque Festival di Sanremo consecutivi e, lo dico senza voler fare l’immodesto, con quei risultati. Quindi non devo dimostrare nulla. Potevo starmene tranquillo, in una mia zona di conforto. Invece sono andato a cercare scommesse difficili. So di non essere il pifferaio magico che si porta appresso il pubblico. Ma so anche che cambiamenti ed esperimenti hanno bisogno di tempo, tant’è che con Warner Bros. Discovery ho un contratto di quattro anni: non faccio bilanci dopo un mese e mezzo. So che il mio mare è un po’ tempestoso. Però ho tante ore di navigazione, so nuotare bene, a bordo con me c’è mia moglie Giovanna e su questa rotta mi accompagna un’azienda composta da professionisti di primissimo livello. Insomma, essere in un mare in tempesta non mi fa paura: mi dà adrenalina».

Adesso torniamo alla “Corrida”. Se dovesse coinvolgere un amico chiedendogli di “scendere nell’arena” per mostrarci un suo talento segreto, chi chiamerebbe? Magari Fiorello sa anche fare il mangiatore di spade… O forse Gianni Morandi è il più abile “volteggiatore” di pizze d’Italia.

«Fiorello potrebbe cucinare, perché lo fa divinamente e con passione. Non ho mai mangiato qualcosa di più buono della sua pasta con bottarga e vongole. Roba da gara di cucina! Gianni, invece, potrebbe fare qualcosa di spericolato, perché io non ho mai visto nessuno con la sua energia: è uno che ti volti e lo vedi che s’è già arrampicato su un albero per controllare se un ramo è secco o un frutto è maturo».

Lei è stato davvero un “dilettante allo sbaraglio”, quando da ragazzo si presentò per un provino a Blu Radio Star, un’emittente privata della sua città, Verona.

«In realtà io andai per accompagnare un mio amico, Gianni. Anche se ero l’animatore e il dj delle nostre feste scolastiche, in effetti mi sentivo troppo comune, troppo “normale” per avere accesso a quel mondo dello spettacolo che comunque già mi affascinava follemente. Insomma, finiti i dieci provini di quel giorno, me ne stavo per tornare a casa con Gianni, quando il direttore della radio (si chiamava Mimmo, e nel tempo mi avrebbe insegnato tanto del mestiere) sentì il mio “vocione” e mi disse: “Scusa, ma tu non provi?”. Ero sicuro al mille per mille di non farcela, avrei scommesso che sarebbe stato più facile per me fare “13” al Totocalcio, e invece dopo tre giorni Mimmo mi chiamò per dirmi che avevano preso solo me».

Il suo amico Gianni ci sarà rimasto male.

«Eh, devo dire che si ruppe l’amicizia».

Visto che adora le scommesse e cerca l’adrenalina della novità, e dato che in fondo non ha... “nulla” da fare, sta anche per pubblicare il suo primo libro, intitolato “Ama”.

«Mi ci sono dedicato in settembre. Dopo il quinto Sanremo, ho voluto fare una fotografia di quello che è stato il momento più importante della mia vita, artisticamente, professionalmente e umanamente. Non voglio fare il romantico, ma dovevo farlo adesso perché non so se tra dieci anni ricorderò tutto quel che è accaduto in questi Festival. Inoltre, ci tenevo che i miei figli (Alice Vittoria e José, ndr) lo potessero leggere. Vede, mio padre Corrado Sebastiani è stato un istruttore di equitazione molto bravo: faceva anche gare con grandi campioni come i fratelli Piero e Raimondo D’Inzeo oppure con Graziano Mancinelli. Quando ero ragazzino mi piaceva leggere gli articoli in cui si parlava di lui, vedere le sue foto sui giornali. Vorrei che i miei figli vivessero questa mia stessa emozione».

Lei sa andare a cavallo?

«Sì, certo. La prima cosa che ha fatto mio padre quando io e mio fratello Gilberto abbiamo compiuto 4 anni è stato metterci in sella. Quando avevo 18 anni ero anche bravo, poi non ho continuato; Gilberto, invece, è ancora nel mondo dell’equitazione, lavora per la Federazione Italiana Sport Equestri. In effetti lui è sempre stato più portato di me. Io avevo la mano troppo dura, diceva mio padre. Ero un cavallerizzo “irrequieto”, diciamo: nei concorsi di salto a ostacoli, per esempio, tendevo a “tirare in bocca” il cavallo, ossia a tirare troppo le redini. E quindi lo mettevo in difficoltà. Mio fratello, invece, era più accomodante e arrivava spesso primo. Forse è lì che ho capito che dovevo fare altro nella vita».