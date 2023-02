Torna “Lo show dei record” di Gerry Scotti

Dal 19 febbraio, in prima serata su Canale 5, con la nuova edizione del suo programma più spettacolare Barbara Mosconi







Gerry, iniziamo subito: alla parola “record” il primo pensiero è...

«Ero un ragazzino, avrò avuto 11 o 12 anni, non c’era Internet, la tv era in bianco e nero e mia mamma mi regalò il libro dei “Guinness world records”. Quando lo sfogliavo mi faceva l’effetto dei romanzi di avventure di Emilio Salgari, dentro c’era il mondo».

Da bambino che record sognava di stabilire?

«Ero affascinato dai motori, erano gli anni del grande sviluppo delle auto e delle moto. Anche ora, se dovessi scegliere un record, sarebbe quello stabilito l’anno scorso da Max Biaggi sulla moto elettrica più veloce del mondo».

Invece qual è quello che le torna più volte in mente?

«Ripenso sempre a quel signore americano affetto da Sla, che poco alla volta resterà paralizzato. È venuto in studio e gareggiando contro un ragazzo ha scalato, saltando da un gradino all’altro, una specie di piramide di 12 metri. Dietro ogni record c’è una storia unica, spesso di sofferenza».

“Unico”, “spettacolare”, “incredibile”, “impressionante” sono gli aggettivi usati più spesso.

«In alcuni casi anche “commovente”: descrive la forza, la perspicacia e l’ostinazione di molte persone».

Una su tante?

«La “donna barbuta”. Harnaam Kaur, una ragazza inglese di origini pachistane, all’università era bullizzata, nessuna amica e neanche un fidanzato, sempre in cerca di possibili operazioni e cure ormonali. Un giorno ha deciso: “Vado in giro a raccontare che si può vivere così” e ora fa la giornalista e insegna all’università».

La volta che è rimasto senza parole?

«Quando vedo quelli che si infilano i chiodi nella lingua o cercano di fermare la lama di una motosega con la bocca. Mi fanno impressione, si nota pure dalla mia faccia».

Cosa muove qualcuno a stappare lattine con i denti, correre avvolto dalle fiamme, ingoiare spade?

«Spesso nasce da un profondo disagio o da una necessità che in questo modo hanno superato. E se ha fatto bene a loro, ben venga! Poi c’è un’altra categoria».

Quale?

«Quelli che lanciano forme di formaggio: sono specialità che nascono da abitudini locali sconosciute, ci fanno impressione o ci fanno ridere, ma è la loro cultura che diventa anche uno sport, una disciplina. Se non fai male a nessuno io ammiro la tua stranezza».

C’è un limite alla sfida quando si parla di eccessi?

«Le Olimpiadi ci dimostrano che non ci sono limiti alle sfide: se eviti di ricorrere a mezzi illeciti e ci provi solo con la tua forza fisica non c’è record che non sia appetibile. Poi c’è la famosa frase che ripeto sempre: “Non fatelo a casa!”. Quelli che vedete in tv ci hanno dedicato una vita».

Lei che primati ha conquistato?

«Io sono nel “Guinness” per il maggior numero di puntate al mondo del quiz “Chi vuol essere milionario?” presentate da un unico conduttore: 1.690. Sono già un recordman».

E guarda il suo diploma con una soddisfazione da record?

«Lo guardo compiaciuto, ma ci sono uomini e donne che si alzano all’alba, prendono il treno per andare al lavoro o vestono i figli per accompagnarli a scuola e hanno davanti una giornata faticosa, sono loro i veri recordman, gli eroi quotidiani».

Altri traguardi professionali: numero massimo di puntate registrate in un giorno?

«A regime registro tre puntate del programma preserale (una la mattina e due il pomeriggio), verso le 6 di e mezzo di pomeriggio mi trasferisco nello studio di “Striscia la notizia”, finito mi portano in un altro studio a fare l’ospite».

Record di ore per una puntata?

«Quando facevo “Paperissima” con Michelle Hunziker la regista Silvia Arzuffi ci convocava al mattino e spesso si finiva dopo la mezzanotte, 12 ore per registrare, tra balletti, travestimenti ed effetti speciali».

Record di programmi in un anno?

«Non so, però lo scorso anno ho fatto 120 puntate di preserale, 10 di “Tú sí que vales”, 100 di “Striscia la notizia” e 6 di “Lo show dei record”».

E di ascolti?

«Penso che sia stata la prima puntata della “Corrida” condotta dopo Corrado, un sabato sera del 2002 (8 milioni e 453 mila spettatori, il 37,51% di share, ndr). Per fortuna non è un tipo di record che mi interessa, tanti colleghi si sono ammalati per questo. I numeri sono belli, ti danno soddisfazioni, ma nel corso degli anni cambiano».

Per quale record personale e professionale le piacerebbe essere ricordato?

«“L’uomo che è rimasto più anni in casa vostra senza che voi ve ne accorgeste”. I nomi dei record sono sempre originali, come i titoli dei film di Lina Wertmüller».

Da 40 anni è di casa a Mediaset, altro primato. È previsto un festeggiamento speciale?

«Hanno provato a ventilarmi uno show in prima serata, ma negli ultimi anni se ne sono visti tanti, troppo celebrativi e io non amo le celebrazioni. Sono anche un po’ scaramantico, per cui direi: “Grazie, va bene anche per i 50 anni”».