Torna lo “Zecchino d’oro” su Rai1

La 65ª edizione del festival musicale per i più piccoli verrà trasmessa nei pomeriggi di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre Enrico Casarini







Una sorpresa per accompagnare in allegria i nostri bambini al Natale: quest’anno lo "Zecchino d’oro" si propone in versione proprio “natalizia”. La 65ª edizione del più amato e conosciuto festival musicale per i più piccoli, intitolata "Semplicemente bambino", verrà trasmessa su Rai1 nei pomeriggi di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre.

Insomma, un regalo in musica prima di scartare i regali in attesa sotto l’albero. Alla gara partecipano 14 canzoni eseguite da 17 cantanti provenienti da undici regioni italiane, naturalmente accompagnati dallo storico Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Per aumentare il divertimento e il coinvolgimento dei piccoli telespettatori, le canzoni sono già disponibili sul sito web dello "Zecchino d’oro" (e anche sul suo canale YouTube), così da poter essere apprezzate e imparate in tempo per “accompagnare” da casa i concorrenti sul palcoscenico.

Anche a questa edizione hanno partecipato come autori alcuni importanti personaggi della scena musicale italiana: da Enrico Ruggeri a Davide Civaschi (più noto come Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie tese), Deborah Iurato, Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via Di Gioia, fino a Luca Medici, ovviamente più famoso come Checco Zalone.

Notissimi e amatissimi anche i conduttori dei tre pomeriggi. Dopo l’esperienza dello scorso anno, giovedì e venerdì ritroveremo il tandem composto da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, presentatori molto affezionati alla manifestazione: per Francesca questa è la quinta presenza, mentre per Paolo è la quarta. Il pomeriggio della finale, sabato, il microfono andrà invece a Carlo Conti, direttore artistico dal 2017 (anno in cui si spense il mitico Cino Tortorella, il Mago Zurlì che fu l’anima del Festival dal 1959 al 2008).

Per fare partecipare davvero tutti, infine, le canzoni dello Zecchino d’oro hanno anche una interpretazione in Lingua Italiana dei Segni, curata da Rai Pubblica Utilità: su RaiPlay si troveranno le 14 clip, interpretate da piccoli studenti dell’Istituto Statale per Sordi Magarotto di Roma.