Torna “Name That Tune” con Ciro e Fabio dei “The Jackal”

La sfida musicale tra vip in onda su Tv8 dal 26 aprile Antonella Silvestri







Sono entrambi napoletani, youtuber e attori. Fanno parte dei “The Jackal”, il gruppo comico nato nel 2005 nel capoluogo partenopeo. E ora per la prima volta Ciro Priello e Fabio Balsamo diventano conduttori di un programma tv, “Name That Tune – Indovina La Canzone”, la sfida musicale tra vip, giunta alla sua terza edizione, in onda su Tv8 a partire dal 26 aprile (alle 21:30) ogni martedì per sei settimane.

Alla presentazione del programma, prodotto da Banijay Italia, i due sono apparsi in gran forma. «Il mattatore del programma è Fabio, io rappresento l’istituzionalità del conduttore e l’arbitro, dal momento che il contenuto principale è il gioco» spiega Ciro. E Fabio: «Abbiamo dovuto rispettare la linea del gioco che funziona bene, quello che abbiamo portato noi è la rottura degli schemi. Siamo i primi a ironizzare sulla figura del conduttore. La verità è che Ciro molte cose che io faccio non le sa, lo voglio cogliere impreparato, voglio spiazzarlo. Tra di noi c’è un incastro perfetto grazie anche ai nostri contrasti e alle nostre differenze». E a proposito della sana conflittualità che porta alla creatività di gag esilaranti, Fabio sottolinea il concetto: «Ciro è attento a quello che dice io, invece, lo invito sempre a essere più sciolto, voglio fargli capire che anche sbagliare va bene. E' una divergenza caratteriale che portiamo negli sketch del programma che vedrete all'inizio. Tra noi, c'è un cambio di registro. Nei primi sketch legati a Gomorra, io ero la vittima di Ciro. Ora siamo in una fase diversa, io sono il carnefice di Ciro. Tra noi, c'è un rapporto che si rinnova sempre. Siamo interpreti. Nella vita privata, invece, sono molto lontano da quello che vedete…».

Sono una ormai una coppia di comici affiatatissima. «La nostra intesa ci aiuta nella vita di tutti i giorni. Per questo programma in particolare, mi sento coccolato e rassicurato dalla presenza di Fabio. Ci facciamo forza a vicenda» dichiara Ciro. “Name the tube - Indovina la canzone” è uno show in cui si gioca, si balla, si canta e ci si diverte. In ogni manche due squadre dovranno indovinare titoli di canzoni famose in un medley, ma anche il nome degli artisti che hanno interpretato brani noti e dovranno anche mimare i titoli cercando di farli riconoscere agli altri componenti della squadra (una delle playlist proposte è selezionata da Radio Deejay, media partner del programma).

Si parte nella prima puntata, con Iva Zanicchi, Sabrina Salerno, Michela Giraud e Mietta che lanciano il guanto di sfida a Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi. Una delle novità di questa edizione è la “Canzone Recitata”: sarà Fabio a cimentarsi nella lettura molto teatrale dei versi delle canzoni da indovinare. La gara si fa sempre più avvincente fino all’ “Asta Musicale” a cui partecipa tutta la squadra, per indovinare con poche note, o anche una sola, la canzone che si cela dietro un indizio, spesso molto sibillino. La competizione si chiude, in linea con le precedenti edizioni, con l’attesissimo “Sette per Trenta”, la sfida delle sfide: trenta secondi a disposizione per riconoscere con il titolo esatto sette brani. Un solo concorrente si gioca così la vittoria di tutta la squadra, ma potrà chiedere l’aiuto dei compagni giocandosi i jolly guadagnati dalla squadra durante tutta la gara. ​Alla fine di ogni puntata, la squadra vincitrice guadagna il diritto di tornare la settimana successiva, per difendere il titolo.