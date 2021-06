Torna “Reazione a catena” con Marco Liorni

Il conduttore si sta preparando per affrontare il suo terzo anno alla conduzione del quiz preserale dell’estate di Raiuno Marco Liorni Stefania Zizzari







Dal 7 giugno Marco Liorni torna al timone di "Reazione a catena". E si sta preparando per affrontare il suo terzo anno alla conduzione del quiz preserale dell’estate di Raiuno: «È un programma che amo tanto» dice, «mi mette gioia perché è spensierato, è ossigeno per la mente. C’è poi un discreto impegno fisico perché sono tante puntate e sto parecchie ore in piedi: se mi stanco si vede. Sto facendo una dieta per sgonfiarmi un po’ e un buon allenamento fisico».

Le novità? «C’è un enorme schermo curvo, avvolgente, alle mie spalle e i colori dello studio sono ancora più intensi. C’è poi un nuovo gioco che si chiama “Zot”. A Roma “zottare” significa rubare» spiega ridendo il conduttore. «In questo caso si rubano secondi. Prima di “L’intesa vincente”, grazie al gioco “Zot” la squadra in svantaggio può rubare cinque secondi all’altra e partire così per il gioco finale con 65 secondi contro i 55 a disposizione degli avversari. Dieci secondi sono tantissimi, perché i concorrenti bravi riescono a indovinare in quel tempo anche sei o sette parole. E questo fa la differenza per la vittoria».

Nella prima settimana del programma ci sarà un torneo fra i campioni della scorsa stagione. Dalla settimana successiva si sfideranno invece le nuove squadre.