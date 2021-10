Torna “Report” con Sigfrido Ranucci

Dalla corruzione politica alla camorra. Dall’ambiente alla sanità. Nulla sfugge alle inchieste di "Report", il programma di informazione che torna su Rai3 lunedì 25 ottobre. E a condurlo ritroviamo Sigfrido Ranucci.

Come aprirete questa edizione?

«Affronteremo il tema dei vaccini anti-Covid. Punteremo il dito sul caso Astrazeneca, con tutti gli errori nella comunicazione che hanno causato diffidenze e paure. E poi tratteremo l’argomento “Green pass”, con le contraddizioni e le proteste che ha ingenerato».

Sempre in ambito di salute, affronterete anche l’evoluzione della sanità.

«In una puntata mostremo come in Francia, Israele e Germania si stia già sperimentando una sorta di cartella sanitaria digitale che riporta tutte le informazioni sulla persona e anche le immagini dei suoi organi. In questo modo in futuro sarà possibile simulare un intervento chirurgico e stabilirne a priori rischi e complicazioni. Ma anche prevenire altre pandemie».

E ci sarà spazio anche per un colosso del commercio online come Amazon.

«Ormai si può trovare tutto su Amazon, che ha sbaragliato la concorrenza e detterà legge tra i consumatori, senza più possibilità di scelta».