Torna “Ricette all’italiana” con Davide Mengacci e Anna Moroni

15 Maggio 2020 | 16:40 di Antonella Silvestri

Torna "Ricette all’italiana", il programma che va alla ricerca dei sapori della nostra cucina. A partire dal 18 maggio su Rete4, dal lunedì al sabato (doppio appuntamento dalle 11.20 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 13.30) Davide Mengacci insieme con la compagna di avventura Anna Moroni (in collegamento dalla propria cucina) riaccendono i fornelli.

I due seguiranno e daranno una mano alle due inviate Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio impegnate a preparare i piatti classici della tradizione. Non mancheranno i consigli di bellezza e benessere di Gianluca Mech, così come ci sarà spazio per le nuove rubriche dedicate alle nuove e vecchie passioni scoperte o riprese dai telespettatori durante l'isolamento.