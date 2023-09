Torna su Boing “Wild things: il bosco dei più pazzi” con i PanPers

La 2a edizione del programma parte il 20 settembre Redazione Sorrisi







"Wild things: il bosco dei più pazzi" è pronto a tornare su Boing (canale 40 del DTT) con la seconda stagione su Boing. Il game show è prodotto per il canale da Nonpanic, società del gruppo Banijay.

L’appuntamento è a partire dal 20 settembre, tutti i mercoledì alle 19.40 e alla conduzione del programma ci saranno ancora una volta i PanPers, ovvero Andrea Pisani e Luca Peracino. Spetterà a loro seguire i nuovi concorrenti e commentarne le gesta.

La seconda stagione promette di essere ancora più pazza e divertente con inedite ed esilaranti sfide nella natura dove a comandare saranno, come sempre, i ragazzi. In ogni puntata, infatti, quattro coppie di concorrenti – formate da un bambino tra i 10 e i 12 anni e un adulto della sua famiglia – si sfideranno in una location davvero unica e speciale: un bosco!

Durante le prove, saranno i bambini a prendere il comando e gli adulti a lasciarsi guidare puntando tutto sulla fiducia reciproca e il lavoro di squadra perché il concorrente adulto dovrà indossare uno spassoso ed ingombrante costume di “più-pazzo” che lo trasformerà in uno degli animali del bosco – un coniglio, un’anatra, uno scoiattolo, un gufo, un tasso e altri ancora - rendendo i movimenti non proprio semplicissimi anche perché la maschera non gli permetterà di vedere nulla!

In ogni episodio, le quattro squadre si sfideranno in esilaranti round, attraverso i quali cercheranno di accumulare punti per scalare la classifica e aggiudicarsi l’ambito premio finale: un soggiorno avventura nel più grande villaggio sugli alberi d’Italia, sulle Dolomiti, nel Friuli-Venezia Giulia.