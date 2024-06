Torna “Techetechete’”, è ora di mettere ordine nei ricordi

Arriva dopo il Tg1 uno dei programmi più amati. E in questa edizione c’è un filo conduttore speciale: i 70 anni della Rai Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Anna Marchesini nella loro celebre parodia di “I promessi sposi” Stefania Zizzari







Immaginate di avere a disposizione tutto lo sterminato materiale televisivo dei 70 anni di vita della Rai. Da lì, poter attingere quello che serve per confezionare puntate da 45 minuti l’una che seguano un tema. E poi, regalarle al pubblico tutti i giorni durante l’estate, dal 3 giugno al 12 settembre (tranne due settimane di sospensione per gli Europei di calcio, ndr), la sera dopo il Tg1 delle 20.

Stiamo parlando di “Techetechete’”, ovviamente, il programma nato nel 2012 che riparte con un primo appuntamento dal titolo “Ti ricordi la tv?”. E nell’anno del 70° anniversario, non si può che ripartire da lì, da quel primo annuncio dell’inizio delle trasmissioni regolari della Rai di Fulvia Colombo, la mattina del 3 gennaio 1954. Ma il segreto di “Techetechete’” è giocare con i generi televisivi, con i personaggi, con le emozioni e con i ricordi. E poi la capacità di alleggerire. E allora, sempre nella prima puntata, ci sarà spazio, tra i tanti, anche per Vittorio Gassman che legge pomposamente il menù di un ristorante nel programma comico “Tunnel” nel 1994, o per il Trio Marchesini, Solenghi, Lopez e l’indimenticabile parodia di “I promessi sposi”, in uno spezzone del 1990.

Il gioco della tv

«Il nostro è intrattenimento» spiega il produttore esecutivo del programma Paola Maggioli. «Le puntate sono fatte di sketch, canzoni, balletti, interviste a personaggi di spettacolo. Molto raramente utilizziamo spezzoni di documentari. È il gioco elevato a trasmissione televisiva, più o meno raffinato ma comunque gioco. Non vogliamo fare la Storia, ma riportare in vita le emozioni che hanno legato le persone a quei momenti televisivi».

Nuova sigla

Le novità di questa edizione? «Quest’anno abbiamo dato al programma una veste grafica un po’ più “elegante” e in un certo senso formale: in fondo compiamo 70 anni e in qualche modo ci stiamo autocelebrando! (ride)».

Si parte dalla nuova sigla, rinnovata nei colori e negli elementi grafici dove ritroviamo, naturalmente, la famosa antenna, seppur stilizzata. «Anche la musica è nuova ed è stata composta per noi dal Maestro Bengi Benati. Si ispira alla “storica” musica di apertura delle trasmissioni Rai, l’ouverture di “Guglielmo Tell” di Gioachino Rossini, ma completamente rieditata».

All’interno delle puntate poi c’è un’altra innovazione. «Quest’anno utilizziamo una specie di pop-up, cioè una finestrella che si apre per aggiungere informazioni o spiegazioni collegate a quello che stiamo vedendo. Per esempio, in una puntata c’è il Quartetto Cetra che canta “Nella vecchia fattoria” insieme con un quartetto inglese che ne canta la versione originale... sì, perché questa canzone nasce come ballata popolare inglese nel 1706. E questo lo raccontiamo nella finestrella che si apre sotto le immagini del Quartetto Cetra, appunto».

Sono 76 le puntate di questa edizione (più cinque “riserve” pronte nel cassetto, ndr) e il filo conduttore è: sono 70 anni di televisione, celebriamola! Davvero ce n’è per tutti i gusti. «Ci sono i ritratti, come quelli che dedicheremo a Franco Califano, Anna Marchesini, Alberto Sordi, Gigi Proietti, Lino Banfi, Sophia Loren, Enzo Tortora, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e Iva Zanicchi, per citarne solo alcuni. E poi le puntate tematiche, come quelle sui baci famosi in tv, sugli scherzi in televisione, sugli animali del piccolo schermo, sulle colonne sonore del cinema o ancora sulle meteore, cioè quei personaggi visti una volta in tv e poi spariti nel dimenticatoio. Per quanto riguarda le puntate dedicate ai generi televisivi, avremo quella sullo sport, sul quiz, sul varietà, sulle trasmissioni della domenica, sulla comicità al femminile degli Anni 90, sulla tv dei ragazzi, sui “Favolosi Anni 60” (in onda il 6 giugno, ndr). Infine ci sono le puntate che chiamiamo “Juke-box”: sono soprattutto musicali, sempre molto gradite dal pubblico, e seguono un tema preciso: per esempio, “Canzoni pop dal 2000 al 2015 (andrà in onda il 5 giugno, ndr), oppure “Le hit di Ferragosto” o ancora “Le canzoni degli Anni 90”, “I cantautori italiani”, o “I giovani leoni della canzone”, da Massimo Ranieri in poi, e tante altre».

Al lavoro tutto l’anno

Per realizzare una puntata ci vogliono circa tre settimane di lavoro. «Ci sono 14 autori, ognuno con la sua caratteristica, il suo sguardo, la sua specializzazione. A loro si affiancano sei ricercatori e sei montatori. In realtà, va detto che il lavoro mentale su “Techetechete’” dura tutto l’anno, perché siamo sempre pronti a trovare nuovi spunti. D’altronde, l’archivio è come una miniera: prendi un percorso e scopri cose che non ti aspettavi. E la cosa più difficile sa qual è? Scegliere cosa mettere (e, soprattutto, cosa lasciare fuori) nei 45 minuti di ogni puntata».