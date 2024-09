Torna “The Floor” con Fabio Balsamo e Ciro Priello

Il quiz show torna su Rai2 a partire dal 10 settembre con nuove sfide Antonella Silvestri







Il successo della prima edizione è stato travolgente e ora "The Floor – Ne rimarrà solo uno" è pronto a regalare nuove emozioni agli spettatori. Il quiz show torna su Rai2 in prima serata, a partire dal 10 settembre con nuove sfide. Creato da John De Mol ("Grande Fratello" e "The Voice"), "The Floor" è un quiz originale e coinvolgente. Al timone ci sono ancora Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. L’idea è semplice: 100 concorrenti si scontrano a colpi di domande su un gigantesco pavimento diviso in caselle. L’obiettivo? Eliminare gli avversari e conquistare sempre più territorio. Chi resisterà fino alla fine si aggiudicherà 100 mila euro.

«Stiamo scalpitando! È un format intrigante che ha conquistato una grande fetta di pubblico e in particolare i bambini. Non ce l’aspettavamo e siamo felicissimi di riprendere» ci rivela con entusiasmo Ciro Priello a cui fa eco Fabio Balsamo: «Abbiamo apportato qualche modifica. Nelle nuove puntate io e Ciro saremo più attivi con rubriche e giochi. Ci sarà più interazione tra noi, un modo per stuzzicare e conoscere i partecipanti. Inoltre arriverà il “golden star”: un bonus di secondi in più che verrà assegnato al concorrente che riuscirà a vincere tre duelli consecutivi». Aggiunge Ciro: «I concorrenti devono rimanere per tanto tempo in piedi e concentrati e ogni tanto, cosa naturale, si fanno prendere dalla stanchezza. Ma comunque io e Fabio cerchiamo sempre di tenere su l’attenzione». Per Balsamo: «È un gioco molto ingaggiante per tutti. Non ci sono domande per specialisti. I concorrenti tra loro scherzano e si scambiano cultura perché davvero si impara giocando».