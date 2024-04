Tornano le inchieste di “Report”

Da domenica 21 aprile Sigfrido Ranucci torna su Rai3 in prima serata Antonella Silvestri







Il conto alla rovescia è iniziato e le telecamere di “Report” si stanno riaccendendo. Da domenica 21 aprile Sigfrido Ranucci torna su Rai3 in prima serata insieme con la sua squadra, e propone inchieste su retroscena, scandali e situazioni poco trasparenti che accadono in Italia.

Ogni servizio è una sfida. Non si tratta solo di raccogliere dati e interviste, ma di scavare nelle pieghe più oscure della società, della politica e dell’economia, dare voce a chi non ce l’ha e mettere sotto i riflettori ingiustizie e disuguaglianze che spesso restano nell’ombra.

Ranucci anticipa a Sorrisi i temi della prima puntata della nuova stagione: «Apriremo con alcune novità sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè, sulle vicende legate alla famiglia Agnelli e su Vittorio Sgarbi. Ci occuperemo dell’accordo tra il governo italiano e quello albanese per la gestione dei migranti. Cercheremo di far capire chi sono i protagonisti che ruotano intorno a questo contratto e chi ci guadagna veramente». Il giornalista rivela da dove è nata la sua passione per le indagini: «Già da bambino dimostravo di avere una naturale curiosità per la ricerca, tramandatami da mia madre, insegnante elementare, che mi ha incoraggiato fin da piccolo ad approfondire e a raccontare storie. A lei devo la mia memoria d’elefante. Mi costringeva a leggere, a ricordare e a ripetere perfettamente le poesie. Credo di essere tra i pochi giornalisti che non ha bisogno del gobbo per condurre. Vado a braccio anche su argomenti complessi» conclude Ranucci.

Ma l’impegno di “Report” non si ferma qui: altre inchieste complesse sono all’orizzonte, tra cui i 49 milioni incassati dalla Lega come rimborsi elettorali, il caso della Costa Concordia (la nave che nel gennaio del 2012 naufragò al largo dell’isola del Giglio) e le concessioni per le cave di marmo in Toscana.