Tornano le irresistibili papere di “Paperissima sprint”: come al solito è impossibile rimanere seri!

«Ci dobbiamo divertire noi per primi» dice Vittorio Brumotti. «Il lavoro faticoso è tutt’altro: è andare in fabbrica. Siamo l’antidepressivo quotidiano del pubblico» Marcia Thereza Araujo Barros, Vittorio Brumotti e Valentina Corradi Credit: © Gianluca Saragò Barbara Mosconi







Vittorio Brumotti è il veterano, riconosciuto a furor di telecamera, visto che è giunto all’11a stagione estiva di “Paperissima sprint”, il programma di Antonio Ricci, 11 estati trascorse fra “papere”, sketch, biciclettate balneari, scherzi e risate. Ora si riparte il 12 giugno su Canale 5 tutte le sere fino a settembre. Accanto a lui due nuove entrate (anche se non del tutto debuttanti a “Paperissima”).

Brumotti, arriva l’estate e lei immancabilmente si trasforma.

«Arriva l’estate e siamo tutti più spensierati, dietro “Paperissima” c’è un gran lavoro: ci sono i nuovi filmati, tante riprese in esterna, vedrete posti sparsi su tutto il mappamondo, per me ci sarà della sabbia che non sarà europea, sarò sempre in giro in bici a fare il matto. Qui c’è un pubblico diverso da quello di “Striscia”, infatti a volte quando vado in giro mi dicono: “Ma tu sei quello di Paperissima!”».

E lei che cos’ha di diverso?

«Fare “Paperissima” mi dà completezza. Io non ho studiato recitazione, ma grazie agli autori e agli sketch che facciamo se ora dovessi fare l’attore sono preparato. Del resto, come dicono spesso i grandi comici, fare un film da ridere è più complesso che fare un film serio».

Torna quindi a far ridere.

«Io sono cresciuto con una mia verve, fosse per me farei sempre il burlone, ho la sindrome di Peter Pan, d’inverno metto tutta l’energia per le mie inchieste a “Striscia”, poi arriva il momento di “Paperissima” e finalmente, come dico io: “Andiamo a bombazza!”».

Ci presenta le sue due nuove compagne?

«Marcia e Valentina sono giovanissime e hanno sicuramente la freschezza. Con loro sarà una edizione “World Wide”: ci sarà tutto il mondo, dal Brasile (Marcia) alla Liguria (Valentina), e se si pensa che i liguri emigravano in America tutto torna. Inoltre Valentina è una campionessa di balli latino-americani, che io amo, e per questo la guardo con profonda ammirazione. E poi c’è Marcia, che nonostante non sia una ballerina si sa muovere e “shakerare”».

Quindi sono perfette.

«Eh no, hanno dei problemi: non bevono, non fumano, sono educatissime, sono molto quadrate. Devo trovare ancora un difettuccio. Sono due brave ragazze e ve lo dice uno che vive per strada».

Per questo combina loro molti scherzi?

«Le ragazze ripassano la parte come fossero al servizio militare, allora io le confondo apposta, gli faccio vedere il video di uno che continua a dire: “Crocifiggilo” e non riesce a dire “Crocifiggetelo” e a quel punto anche loro s’incartano con le parole. Alla fine ci dobbiamo divertire. Il lavoro faticoso è un’altra cosa: è andare in fabbrica! Noi siamo l’antidepressivo delle 20.40».

Istigatore di “papere”.

«La mia vita reale sembra una serie di “papere”, è fatta di incidenti sportivi, ma sempre con il lieto fine. Ci sono i miei colleghi di bici e moto che mi dicono: “Brumo, ho preso una botta, la mandi a Paperissima?”. Ad alcune scivolate e cadute sono presente. Non so se sono diventato io “Paperissima”, se lo sono stato sin da piccolo o se mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto».

Se dovessero farle uno scherzo?

«Impossibile, non mi fregano! Io mi aspetto sempre qualcuno che arriva alle spalle e sto super attento».

La cosa che la fa più ridere in tv, a parte “Paperissima”?

«Vittorio Sgarbi fa davvero tanto ridere. Una volta eravamo insieme e ha fatto finta di arrabbiarsi urlando, finché gli ho detto: “Guarda che non ti ho ripreso” e a quel punto si è arrabbiato davvero e ha urlato pure di più».

Valentina e Marcia: «Siamo le vittime preferite degli scherzi di Brumotti»

Avete debuttato a “Paperissima” in autunno.

Valentina: «Siamo state contattate per fare dei casting a Mediaset e solo in seguito abbiamo incontrato il produttore di “Paperissima”, inizialmente non sapevamo per quale programma stavamo facendo il provino».

Marcia: «Era tutto un punto di domanda, il primissimo provino era soprattutto parlato, poi abbiamo dovuto portare un balletto e io, non essendo ballerina, ho detto: “Mettiamo un samba”, lì riesco a improvvisare».

Per tutto l’inverno siete state a fianco di Roberta Lanfranchi.

Valentina: «Abbiamo interpretato bellissimi ruoli, fatto tante prove di ballo e con i costumi. Roberta Lanfranchi da anni fa questo lavoro e ci ha dato davvero lo “sprint”».

Marcia: «Roberta ci ha insegnato tantissimo, è stata fondamentale».

Che cosa avete imparato finora?

Valentina: «Che bisogna essere se stesse e pure essere sciolte».

Marcia: «Dobbiamo essere spontanee per interpretare dei ruoli e stare sul palco, per quello stiamo anche studiando recitazione».

Nell’ultima stagione siete state pure le “supplenti” delle Veline a “Striscia la notizia”.

Valentina: «A me è toccato il periodo di Natale, quando le famiglie sono riunite e guardano “Striscia”, compresa la mia. I miei genitori e mia nonna erano stracontenti, ballare su quel bancone è stato come vivere in un sogno. Mi hanno chiamato all’ultimo momento, lì per lì sono scoppiata a piangere, ero agitatissima. Sono partita da Rapallo e appena arrivata a Cologno mi hanno buttato sul palco per imparare gli stacchetti. Sono rimasta tre settimane».

Marcia: «Io ho fatto solo quattro puntate, un giorno a dicembre con Sergio Friscia e Roberto Lipari, e altre tre puntate a maggio con Michelle Hunziker e Gerry Scotti. All’inizio ero un po’ spaventata, ma la coreografa mi ha messo a mio agio e anche se ero emozionatissima non vedevo l’ora di salire sul bancone, è stata un’esperienza diversa».

Vittorio Brumotti visto da voi è...

Valentina: «È divertentissimo, con lui non ci si annoia mai».

Marcia: «È particolare, sul set cerca sempre di distrarti, ma questo è il bello, vuole che siamo noi a fare le papere!».

Sapete stare agli scherzi?

Marcia: «Sì, certo».

Valentina: «Brumotti ci fa molti scherzi».

Un esempio?

Valentina: «A me ha legato il vestito alla sedia e poi mi ha fatto alzare».

Marcia: «Mi ha legato i tacchi tra di loro mentre ero inginocchiata e parlavo con truccatrice e parrucchiera».

Cosa vi diverte oltre a “Paperissima”?

Marcia: «Andare al cinema, giocare a bowling, mi piace l’avventura, stare con gli amici e la famiglia».

Valentina: «Mi ha divertito molto fare balli su TikTok con mia sorella, ha 27 anni ma sembriamo gemelle. Mi piace fare foto, visitare posti nuovi, oltre a ballare, che è la mia passione».

Persone divertenti?

Marcia: «Mia mamma è la persona più comica che conosco, scherza e balla sempre, è matta».

Valentina: «Mio papà, è molto giocherellone, fa sempre battute. Tra i comici, mi fa molto ridere Angelo Pintus».