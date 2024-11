Tornano le sfide più dolci della tv con “Maître Chocolatier” e Giorgio Locatelli

Dal 22 novembre, alle 19.05, su Tv8 riparte la nuova edizione con lochef stellato, Nico Tomaselli e Melissa Forti. Antonella Silvestri







Le sfide più dolci del piccolo schermo sono tornate! Dopo il successo della prima edizione, dal 22 novembre, Lindt Italia ci riporta nel mondo magico della cioccolateria d’alta gamma con una nuova edizione di “Maître Chocolatier – Talenti in Sfida”. Dieci professionisti, esperti del settore, si sfideranno a colpi di creatività e tecnica, dando vita a vere e proprie delizie. Un viaggio tra gusti raffinati e lavorazioni artigianali, per celebrare l'arte cioccolatiera in tutte le sue sfaccettature.

Il padrone di casa di questo format - in onda ogni venerdì, alle 19.05, su TV8 - è, anche quest’anno lo chef stellato Giorgio Locatelli, giudice di MasterChef Italia. Al suo fianco, un panel di giudici d'eccezione: Nico Tomaselli, colonna portante della squadra italiana dei Maître Chocolatier Lindt, e Melissa Forti, pasticciera di fama internazionale, il cui tocco raffinato è inconfondibile. Ogni puntata sarà arricchita dalla presenza di un ospite d'onore proveniente dal mondo dello spettacolo. Un atelier raffinato, avvolto da un'atmosfera inebriante, funge da palcoscenico per l'espressione artistica dei concorrenti ed è qui che il cioccolato prende ogni forma. La finale di questa gara all’ultima pralina, invece, si svolgerà nella suggestiva cornice della Home of Chocolate di Zurigo, un tempio del cioccolato dove la maestosità di una fontana alta nove metri farà da sfondo alle creazioni più bizzarre e particolari.

In ogni episodio si susseguono due prove avvincenti, vere e proprie occasioni per i concorrenti di mettere in mostra tutte le loro abilità. La prima sfida, il Creation Test, serve a valutare la loro sensibilità artistica e la capacità di trasformare un'idea in una creazione concreta e originale. La seconda, l'Expertise Test, mette alla prova la loro padronanza tecnica, richiedendo di replicare con precisione i tratti distintivi dei prodotti simbolo di Lindt, come il famoso Lindor o il tenero Orsetto. Nel corso di ciascuna puntata, uno o più concorrenti vengono eliminati, aumentando la tensione e l'attesa per il verdetto finale. Solo il migliore avrà l'onore di entrare a far parte dell'élite dei Maîtres Chocolatiers di Lindt Italia, indossando il leggendario cappello. Chi riuscirà a conquistare questo prestigioso titolo, seguendo le orme di Lisa Pericoli, trionfatrice del 2023?