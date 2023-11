Tra l’Italia e il “Farwest”: una terra da esplorare

Il nuovo programma di Salvo Sottile su Rai3 unisce classici della cronaca, inchieste e tutela dei più deboli Enrico Casarini







Come la mitica frontiera americana, l’Italia diventa una terra da esplorare in quella parte “selvaggia” dove, come nel Far West, i prepotenti cercano di sopraffare i più deboli e i coraggiosi si oppongono a queste prepotenze. Il titolo del nuovo programma d’inchiesta di Salvo Sottile, da lunedì 27 novembre su Rai3, vuole evocare proprio questo, ma è “Farwest” scritto attaccato, per rimarcare il fatto che il nostro Paese non è certo tutto così. «Vogliamo portare la luce su mondi poco raccontati» spiega il giornalista. «Cercheremo verità nascoste o taciute, con l’aiuto di inviati giovani e capaci di fare racconti di tipo “immersivo”, vivendo in prima persona ciò di cui parlano».

Per descrivere il programma, Sottile cita due sue esperienze di grande successo: «È un po’ “Quarto grado” e un po’ “Mi manda Rai3”… Ogni puntata affronterà tre o quattro storie, partendo con un caso di cronaca nera, di ieri (nella prima puntata si ripercorrerà la vicenda del Mostro di Firenze) o di oggi, poi ci sarà una parte d’inchiesta sociale, per esempio sul fenomeno delle truffe».

Protagonisti loro malgrado saranno spesso gli anziani: «Negli spot che hanno annunciato “Farwest” abbiamo chiesto agli spettatori di raccontarci le loro storie: sono arrivate tantissime segnalazioni di truffe, soprattutto agli anziani, ormai bersaglio privilegiato perché sono l’anello debole della società». Sottile, però, non cede al pessimismo: «Sono una persona ottimista, perché cerco sempre di trovare una speranza in ogni storia. Alla gente devi dare una soluzione, un orizzonte».