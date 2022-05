“Trasformazioni incredibili”, il nuovo reality condotto da Enzo Miccio

In partenza su Real Time lunedì 16 maggio, è affiancato dall’esperta beauty Loretta Grace e dal parrucchiere Alessandro Maritato Simona De Gregorio







In ogni puntata tre esperti di immagine offrono consigli di stile a donne che hanno bisogno di correggere alcuni errori e smussare dei tratti vistosi del proprio look. Con l’obiettivo di valorizzare i punti di forza che, magari, non sanno di avere. A seguirle in questo cambiamento è il maestro di stile Enzo Miccio, affiancato dall’esperta beauty Loretta Grace e dal parrucchiere Alessandro Maritato, nel nuovo programma "Trasformazioni incredibili", in partenza su Real Time lunedì 16 maggio.

Enzo, quali sono gli errori più comuni che vengono commessi?

«Nascono tutti dal non sapersi più guardare allo specchio. In sostanza, molte donne tendono a lasciarsi andare, a non prendersi cura di se stesse. Spesso la “scusa” è la mancanza di tempo, altre volte accade dopo un evento, come può essere la nascita di un figlio».

Trucco, acconciatura e look devono intervenire in sinergia?

«Sì, ma non servono interventi radicali. Non bisogna inseguire stereotipi o tendenze. Per essere stilose può bastare un rossetto giusto o una nuances di fard azzeccato, abbinati a un taglio e a un colore di capelli adatti al proprio viso. Un risultato che si ottiene affidandosi a un bravo parrucchiere, evitando il fai da te, e chiedendo consiglio agli esperti di make-up presenti anche nei negozi di prodotti cosmetici».

Da esperto di stile, quali sono i colori più adatti a chi ha la pelle olivastra?

«Senz’altro lascerei perdere tutte le tinte che virano sull’arancione. Mentre punterei su tonalità intense che illuminano il colorito della pelle, come il verde acceso».

E chi ha la pelle chiara?

«Di solito sono donne che hanno anche gli occhi azzurri, alle quali stanno bene le tinte pastello, per esempio il rosa, il verde salvia, il celeste».

Cosa evitare se non si è più delle ragazzine?

«Un capo poco indicato è la minigonna. Ma con delle eccezioni. Se una donna ha un fisico minuto e delle belle gambe, perché non indossarla? Magari con una camicia anziché un top o una T-shirt».

Meglio abiti e gonne longuette?

«No, tutte le lunghezze al ginocchio sono molto insidiose perché accorciano la gamba. Vanno bene solo se si è alte».

Come valorizzare il seno piccolo o prosperoso?

«Chi lo ha piccolo può osare con scollature generose, che rischiano di essere eccessive su chi, invece, lo ha abbondante».

Se si ha qualche chilo di troppo?

«L’eleganza non dipende dalla taglia. Un tailleur con giacca e pantalone, per esempio, va bene sempre. L’importante è la vestibilità. Il modello deve calzare perfettamente sulla silhouette».

Per slanciare la figura sono adatti i tacchi alti?

«Andrebbero riservati alle occasioni speciali. Una décolletée con un tacco medio intorno ai 5 centimentri e comodo è una soluzione perfetta per tutte e molto chic».