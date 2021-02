Tremate, “Le iene” sono tornate!

11 Febbraio 2021 | 9:24 di Barbara Mosconi

Dopo quasi due mesi di pausa, martedì 16 febbraio torna in onda “Le iene show”. In prima serata su Italia 1 ritroveremo Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, coppia ormai affiatatissima dopo tre edizioni di lanci di servizi, presentazioni, balletti in studio, e, perché no, punzecchiature da parte della Gialappa’s Band (Carlo Taranto, Marco Santin e Giorgio Gherarducci) che staziona dietro le quinte.

Per ora l’appuntamento è settimanale, solo il martedì sera. Da metà marzo, invece, il programma ideato da Davide Parenti riprenderà il doppio appuntamento andando in onda anche il giovedì. Alla conduzione si alterneranno il trio maschile di iene composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, e quello femminile con Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Torneranno dunque le inchieste. Tra queste, spicca la vicenda di Chico Forti, l’italiano accusato di omicidio e detenuto negli Stati Uniti a cui “Le iene” hanno dedicato molte puntate; il caso del Monte dei Paschi di Siena con il misterioso suicidio di David Rossi; i servizi sul Covid e sui vaccini (argomento che lo scorso 29 dicembre si è guadagnato uno speciale a cura di Gaetano Pecoraro). E poi tante interviste di politica, spettacolo, sport e attualità. Senza dimenticare i perfidi scherzi messi a segno dalla redazione. Tutti i servizi e le inchieste sono disponibili sul sito www.iene.mediaset.it, dove si possono anche fare segnalazioni di truffe o raccontare le proprie storie.