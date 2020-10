Tutti i giorni “Detto fatto” ci facilita la vita

22 Ottobre 2020 | 8:58 di Barbara Mosconi

Col suo fare sorridente e spigliato Bianca Guaccero torna dal 26 ottobre per il terzo anno consecutivo a far compagnia al pubblico di Raidue con “Detto fatto”, lo show del pomeriggio pieno di consigli, suggerimenti, chiacchiere, storie. «Quest’anno ci sarà più equilibrio tra la parte “tutorial” e “l’intrattenimento”» spiega. «Ai miei momenti di spettacolo si aggiungerà una parte più intima. Ci siamo detti: “Perché non mettere i nostri consiglieri a disposizione della gente?”. Daremo spazio a persone che si vengono a raccontare e, attraverso i tutorial, le aiuteremo a risolvere alcuni problemi».

Un esempio? «Metti che ti dovevi sposare a marzo, ma hai dovuto spostare il matrimonio a luglio: ecco come trasformare il tuo vestito invernale in estivo. Anche per questo lo studio, senza più il pubblico, è stato trasformato in una grande casa con varie stanze. Come dire: “Vieni a casa mia, ho la soluzione al tuo problema”».

Tra i classici del programma ci sono gli sketch con Gianpaolo Gambi: «Faremo dei piccoli grandi omaggi alla storia della televisione, alle trasmissioni, ai personaggi, a tutto ciò che di bello la tv ci ha lasciato». Torna lo spazio dedicato al look con Carla Gozzi, ma rinforzato: «Carla userà le sue doti di insegnante di stile, dall’abbinamento dei colori alle forme degli abiti e al sapersi vestire in base alla propria personalità». E ci sarà il “tè delle cinque” con Jonathan Kashanian: «In casa alle cinque si fa merenda e quello sarà lo spazio della “Superclassifica Jon” e delle chiacchiere». Altre novità? «Con “Caccia al tutor” andremo alla ricerca di nuovi insegnanti: si sfideranno in diretta per guadagnarsi un posto nel programma. Si parte dalla cucina».

Al terzo anno di conduzione, poi, Bianca Guaccero ammette: «Titty e Flavia con i loro suggerimenti sui detersivi, sullo smacchiare o sul pulire mi hanno “svoltato” la vita». E le lezioni di seduzione di Giovanna Civitillo? «Divertentissime, io e lei scherziamo su noi stesse. C’è una grande ironia».