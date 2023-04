“Tutti insieme in cucina”, con Anthony Genovese su Real Time

Chi non vorrebbe avere accanto un cuoco famoso dal quale imparare trucchi, tecniche e ricette? Simona De Gregorio







Ebbene, da lunedì 17 aprile su Real Time arriva "Tutti insieme in cucina", dove lo chef stellato Anthony Genovese si collegherà in ogni puntata con le case di famiglie, coppie o amici (con l'incursione di alcuni personaggi famosi appassionati di cibo) e cucinerà due piatti in contemporanea con loro, seguendoli nelle varie fasi. E anche noi siamo entrati in "chat" con lui per farci svelare qualche segreto.

Chef, lei ha vissuto in Francia ma è di origini calabresi. Quali specialità apprezza delle due cucine?

«Di quella francese, apprezzo il patè, le terrine, il foie gras e i dolci, in particolare la Saint Honoré. Ma non amo l’eccesso di burro, salse e panna. Della tradizione calabrese adoro le polpette, le verdure e una ricetta tipica: la stroncatura (un tipo di pasta, ndr) con patate, broccoli, capperi e stoccafisso».

Lei ha viaggiato molto. Di quale Paese ama di più i piatti?

«Senza dubbio il Giappone. Mi ha colpito molto la cura e l’eleganza che mettono in ogni piatto, il rispetto delle materie prime e la precisione che dedicano alle ricette di pesce».

Il suo ristorante è nella capitale. Influssi della gastronomia romana?

«Io ho grande rispetto della tradizione. Ciò non significa che non sperimenti. Per esempio ho realizzato una mia versione della cacio e pepe. Cuocio la pasta in un infuso di tipi diversi di pepe del Sudest asiatico e poi, oltre alla crema di formaggio, rifinisco il piatto con scaglie di tartufo estivo».

Altre rivisitazioni?

«La pasta con le vongole. In cui aggiungo una crema ottenuta frullando una parte delle vongole con la loro acqua di cottura e olio extravergine di oliva».

Qual è l’ingrediente che preferisce?

«La cacciagione. Richiede un gran lavoro ma il risultato è sorprendente».