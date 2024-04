Tutto quello che c’è da sapere su “Affari tuoi”

Il game show di Rai1 condotto da Amadeus, sera dopo sera, ottiene ascolti record Barbara Mosconi







Chi non ha mai sentito l’ormai famosa frase: «Rifiuto l’offerta e vado avanti»? Chi non si è mai chiesto: ma dentro il pacco ci saranno 300 mila euro o un bel nulla? Probabilmente ben pochi, visto il successo, sera dopo sera, di “Affari tuoi”. Tra un’offerta rifiutata e l’altra, il game show di Rai1, condotto da Amadeus e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, macina ascolti milionari. Ora Sorrisi vi svela alcune curiosità sul gioco più amato della tv italiana.

Ascolti superlativi

A oggi “Affari tuoi” ha già conquistato il record di programma d’intrattenimento più visto in Italia nella stagione 2023-2024. La media di ascolto è di 5 milioni di spettatori con il 24% di share.

Sempre più in alto

Durante la puntata la curva degli ascolti è sempre in crescita. Nei momenti finali i picchi hanno toccato 8 milioni e mezzo di spettatori (quasi il 40% di share).

Uno show da doppio record

Il record stagionale in quantità di spettatori raccolti davanti alla tv è stato realizzato nella puntata dello scorso 5 marzo, un martedì, con 6.455.000 spettatori. In share il record stagionale si è toccato nella puntata di sabato 16 marzo con un incredibile 30,95%.

Amadeus ha delle schede su cui studia chi sono i concorrenti?

Prima di andare in studio, gli autori raccontano ad Amadeus chi sarà il protagonista della puntata che si sta per registrare, gli forniscono alcune informazioni essenziali (famiglia, lavoro) e poche altre notizie che riguardano il concorrente.

Come si decide chi gioca nella puntata?

Il concorrente della regione italiana che giocherà viene deciso con un sorteggio fatto dal notaio.

Il conduttore indossa sempre la stessa giacca?

Amadeus si veste sempre allo stesso modo, come se indossasse una “divisa”: giacca azzurra, camicia bianca e pantaloni scuri. In camerino ha 4-5 giacche cucite su due modelli diversi che indossa a rotazione.

Quante persone sono presenti ogni sera?

Oltre al conduttore e ai 20 concorrenti, in studio c’è il pubblico, composto da un centinaio di persone.

In quale studio si registra il programma?

“Affari tuoi” va in onda dal Teatro delle Vittorie a Roma. La scenografia è di Alessandra D’Ettore. In passato è stato registrato nel Teatro 4 degli Studi De Paolis a Roma, nello Studio 5 degli studi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma, nel Teatro 7 degli Studi De Paolis di Roma, mentre la scorsa primavera Amadeus ha riportato in onda il gioco dallo Studio 2000 di Rai Mecenate a Milano.

Quante puntate restano in studio i concorrenti?

Il sorteggio notarile consente a tutti i concorrenti di giocare entro un tempo ragionevole, stimabile in una media di 2 o 3 settimane. Per quanto riguarda il numero di presenze, c’è chi è rimasto una sola puntata e chi ha contato una permanenza di ben 39 puntate.

Come vengono selezionati i “pacchisti”?

Il regolamento del programma (si trova sui siti della Rai e di Endemol Shine Italy) spiega la procedura. La produzione chiama i possibili “pacchisti” in ordine cronologico di candidatura e li convoca per i casting. I candidati fanno i provini con la redazione e con gli autori del programma in ogni regione d’Italia. Per candidarsi ci si può collegare al sito giocherai.it, cliccando poi sulla sezione “Giochi in studio”.

I casting sono aperti o c’è una lista di attesa?

Per alcune regioni i casting sono ancora in corso. Ci sono regioni come Lazio, Sicilia, Campania e Lombardia che, essendo più popolose, maturano più adesioni rispetto a regioni più piccole come la Valle d’Aosta o il Molise, e quindi i tempi di attesa per essere chiamati a sostenere il provino possono essere più lunghi.

I concorrenti indossano i loro abiti?

I concorrenti portano i loro vestiti, ma se c’è necessità di qualche capo, accessorio o altro, il settore costumi può intervenire senza ovviamente snaturare lo stile del concorrente. Non c’è un “dress code” (una regola) stabilito e ogni concorrente deve presentarsi con almeno tre cambi da alternare.

Dove alloggiano i “pacchisti”?

Alloggiano in vari alberghi di Roma. La produzione rimborsa loro le spese sostenute per andare a Roma a registrare il programma.

Quando i pacchi vengono disposti sulla ruota?

I pacchi vengono disposti sulla ruota a ridosso dell’inizio di ogni registrazione.

Quanto pesa un pacco?

Un pacco pesa 2,2 chili.

Di che materiale è fatto?

Di cartone rivestito con lamine lucide azzurre, e per chiuderlo non si usa più la ceralacca come una volta: ora c’è un cordino di nylon.

Chi sigilla i pacchi?

Di base i pacchi sono già tutti numerati. I numeri vengono coperti dal notaio prima della puntata, lo stesso notaio provvede poi a sigillarli dopo aver effettuato l’abbinamento del pacco con il premio che contiene.

Come sono decisi gli abbinamenti dei premi per ogni pacco?

Le operazioni di abbinamento premio-pacco e della chiusura del pacco sono svolte dal notaio in una stanza apposita.

Prima e dopo la puntata dove vengono riposti?

I pacchi sono conservati e poi riposizionati al termine di ogni registrazione nella stanza apposita.

Chi sceglie le canzoni che si sentono in sottofondo?

Le musiche sono in parte canzoni e brani già conosciuti, in parte sono composte ad hoc secondo le esigenze degli autori. Con la conduzione di Amadeus sono state introdotte tutte le hit del Festival di Sanremo, sia dello scorso anno sia di quest’anno. A indirizzare le musiche è il Dottore.

Il Dottore dove si trova durante la puntata?

Il Dottore è Pasquale Romano, autore televisivo di lungo corso. Durante la puntata si trova in una postazione speciale nella quale, una volta iniziato il gioco, non è possibile accedere. E non si può neanche uscire.

È davvero laureato?

Nonostante qualcuno possa essere indotto a pensare che il Dottore sia laureato in Economia e Management, il Dottore è laureato in Filosofia.

La suoneria del telefono del Dottore è cambiata?

Con l’arrivo di Amadeus alla guida del programma, il telefono vecchio stile è stato sostituito da uno smartphone ed è stata introdotta una nuova suoneria, diversa rispetto a quella utilizzata nelle precedenti edizioni, che era il classico trillo di un telefono vintage.

Il telefono che usa Amadeus per parlare con il Dottore è il suo personale?

Durante la puntata Amadeus usa solo il telefono della produzione, mentre lascia il suo telefono personale, spento, in camerino per non perdere la concentrazione.

Il blocchetto gigante degli assegni è nuovo ogni sera?

Sì, in ogni puntata viene sostituito con uno nuovo.

Come si fa a diventare figurante nello show?

Il pubblico in studio è composto da figuranti che cambiano ogni due o tre mesi. Per farne parte basta consultare il sito Rai (rai.it/figuranti_claqueur) e mandare la propria candidatura: seguirà una selezione e un contratto. Viene corrisposto un compenso per la partecipazione.

Chi è il signor Lupo?

Il signor Pierluigi Lupo fa parte dei figuranti che compongono il pubblico. Da qualche settimana interviene a richiesta di Amadeus dando pareri su tattiche di gioco. Vive a Roma, ha fatto il contabile amministrativo e condotto un programma di cultura e spettacoli per una radio locale. È già stato nel pubblico dei “Soliti ignoti”. Amadeus lo ha individuato dopo aver sentito un suo commento ad alta voce. La “teoria base” del signor Lupo è che il Dottore fa sempre restare in gioco il pacco con il premio maggiore per tenere alta la suspense.

Le vincite quando vengono pagate?

Come indica il regolamento del programma, i premi in gettoni d’oro vengono consegnati entro il termine di sei mesi dalla conclusione della trasmissione.

Il format originale

“Affari tuoi” si basa sul format olandese “Deal or No Deal” creato da Dick de Rijk per Endemol Shine IP B.V. , parte di Banijay Group. Ha debuttato nel novembre 2000 e finora è stato prodotto in 84 paesi per un totale di oltre 320 serie nel mondo.

Il format italiano ha introdotto alcuni adattamenti: il telefono (con cui vengono proposte al conduttore le offerte del Dottore), i pacchi (al posto delle valigie utilizzate negli altri Paesi) e i concorrenti divisi per Regioni.

L’ultima novità

Il gioco della “Regione fortunata” è stato introdotto la scorsa stagione per dare una chance finale ai concorrenti non soddisfatti dell’evoluzione della partita. Indovinando la regione fortunata si possono vincere 100 mila o 50 mila euro.