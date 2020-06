Tv8, Adriana Volpe e Alessio Viola presentano “Ogni Mattina”

24 Giugno 2020 | 15:53 di Giulio Pasqui

Cambia (e si arricchisce) il palinsesto di Tv8. Da lunedì 29 giugno saranno tre le principali novità del canale free di Sky: il contenitore mattutino “Ogni Mattina”, il nuovo telegiornale Tg8 e l'edizione sportiva Tg8 Sport. Un lavoro iniziato un anno fa che, come raccontato dal direttore del canale Remo Tebaldi, punta a completare la programmazione affidandosi all'informazione mista all'intrattenimento. «Cercheremo di farlo con il linguaggio che ci ha contraddistinto finora, ovvero con semplicità, divertimento, trasparenza», è la promessa del direttore di Tv8.

“Ogni Mattina”, al via il contenitore condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola

«Ogni Mattina andare in diretta è una grande responsabilità», assicura Adriana Volpe nel promo del nuovo programma. Sarà lei, assieme al giornalista Alessio Viola, la padrona di casa del nuovo contenitore mattutino. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, tutto live. «Io sono abituato alle dirette con il tg, ma andare in diretta tutti i giorni per quattro ore non sarà una passeggiata», sono state le parole di Viola, già visto (oltre a SkyTg24) anche alla conduzione di “Extra Factor” su SkyUno. Per la conduttrice si tratta di un ritorno alla tv mattutina, dopo i fasti de “I Fatti Vostri” e di “Mezzogiorno in Famiglia”: «Ho accettato questa sfida perché credo molto da questo progetto caratterizzato dalla libertà. Questa è una rete senza condizionamenti, c'è la libertà di poter fare informazione e intrattenimento nella maniera più autentica. È una sfida che colgo con tutto l'entusiasmo possibile”. La sfida, raccontano i padroni di casa, è quella di raccontare la cronaca (nera o rosa che sia) con «una pennellata di ottimismo».

Ogni giorno ci sarà ampio spazio dedicato all'attualità, ma anche alle storie delle persone comuni, alla cronaca e alle interviste. Dopo le 12.00, verranno aperte finestre dedicate al gossip, alla cucina regionale e all'intrattenimento. I due padroni di casa saranno supportati da una folta squadra di inviati. Daniele Piervincenzi, ex inviato di “Nemo” e conduttore di “Ragazzi Contro” sulle reti Rai, tornerà a fare il giornalista di strada: «Tornare a raccontare il Paese attraverso le sue storie per me, da giornalista di strada, è un'occasione irresistibile». Spazio anche all'attore Luca Calvani, che girerà l'Italia, a Flora Canto e ad Aurora Ramazzotti. Saranno poi presenti Selvaggia Lucarelli con gli editoriali sui temi del giorno, Edoardo Stoppa (che ha lasciato la famiglia di “Striscia la notizia”) con una rubrica dedicata al benessere dell'ambiente e Giovanni Ciacci con le immancabili pagelle di gossip.

«Partecipare al “Grande Fratello Vip” è stato come spiccare il volo senza paracadute. Ho avuto la possibilità, per la prima volta, di fare un programma senza copione, dove potevo dire le cose con il mio modo. Questa libertà ha segnato un punto di non ritorno. Qui a “Ogni Mattina” non ci saranno gobbi né letture imposte. Certamente ci sarà un copione, scritto da una squadra di autori bravissimi, però ci saremo noi in diretta con la nostra professionalità (…) Quando sono uscita dal “Grande Fratello Vip” ho sentito un calore immenso da parte della gente. Adesso devo ricambiare questo affetto cercando di mettermi al loro servizio», ha detto Adriana Volpe durante la conferenza stampa.

Debutta Tg8, un nuovo telegiornale

All'interno di “Ogni Mattina” debutta un nuovo telegiornale, Tg8. Nato grazie alla sinergia con SkyTg24, farà leva su un linguaggio veloce e sull'uso della tecnologia perché «figlio del tempo che viviamo». Andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 12.00: «Sarà il primo tg generalista della fascia prandiale». Alla guida troveremo tre volti storici dell'informazione targata Sky: Monica Peruzzi, Francesca Baraghini e Andrea Bonini. Il weekend spazio anche a Tg8 Sport, condotto dal giornalista Davide Camicioli.