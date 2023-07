Tv8, i programmi in arrivo nella stagione 2023/2024

Tutti gli show di intrattenimento del canale in chiaro di Sky per i prossimi mesi Cecilia Uzzo







Con il lancio dei palinsesti Sky della prossima stagione televisiva, non potevano certo mancare le anticipazioni sui programmi in arrivo su TV8. Anche il suo pubblico può aspettarsi per il 2023 e il 2024 prime tv free e produzioni Originali. Attesissimi i big show di Sky, come "MasterChef Italia", "X Factor" e "Pechino Express" che a partire dall’autunno saranno in prima visione in chiaro. Soprattutto, sono confermate le principali produzioni originali, che tornano con le nuove edizioni: Nicola Savino con "100% Italia", Alessandro Borghese con "Celebrity chef", "GialappaShow".

100% Italia

Quando: da settembre in access prime time su TV8

Nicola Savino torna alla guida del game show che sonda le abitudini e le opinioni degli italiani. Il gioco si basa sui sondaggi, con domande poste a un campione rappresentativo della popolazione italiana, chiamato a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora. Il compito dei concorrenti sarà quello di indagare e approfondire i gusti degli italiani, in un viaggio divertente e curioso alla scoperta delle loro propensioni e consuetudini.

Celebrity Chef

Quando: prossimamente in fascia preserale su TV8

Grande ritorno anche per “Alessandro Borghese Celebrity Chef”, il programma quotidiano della fascia preserale in cui due celebrity, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si calano nell’inedito ruolo di Chef, e si sfidano ai fornelli preparando il loro miglior menù degustazione. A supportare le due Chef Star ci sarà un padrone di casa d’eccezione, Alessandro Borghese, che mette loro a disposizione la sua brigata, mentre a giudicare la bontà dei piatti saranno i clienti del ristorante e i giudici dello Chef’s table: Angela Frenda, Food editor del Corriere della Sera e lo chef tristellato Riccardo Monco.

GialappaShow

Quando: prossimamente in prime time su TV8

Dopo il grande successo che sta riscuotendo in queste settimane, torna anche nella prossima stagione “GialappaShow”, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, condotto magistralmente in studio da Mago Forest. Protagonisti dello show una carrellata di comici con vecchi e nuovi personaggi, e immancabilmente le voci della Gialappa’s, che con la loro proverbiale ironia, marchio di fabbrica distintivo, commenteranno i principali programmi tv, i più importanti eventi sportivi e i tormentoni del web.