Ultimo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”

Domenica 7 maggio si concludono gli speciali in prima serata di Italia 1 Enrico Casarini







Ultimo appuntamento, domenica 7 maggio, per gli speciali "Le Iene presentano: Inside", che hanno portato nella prima serata di Italia 1 approfondimenti, in particolare, su complesse vicende di cronaca nera, dal massacro di Ponticelli alla strage di Erba. La puntata di chiusura ci riporta anche su quelle storie per “leggerle” da un delicato punto di vista: il rapporto tra la costruzione della giustizia in tribunale e l’informazione.

Sarà la iena Antonino Monteleone a guidarci, come ci racconta, in questa «sovrapposizione di mondi, quello del processo e quello dei media, che può generare mostri». Magistrati e giornalisti, da Enrico Mentana a Nicola Porro, Salvo Sottile e Luca Telese, porteranno il loro contributo. «Ritroveremo casi paradossali in cui i media tengono viva l’attenzione su questioni che nel processo nemmeno entrano. Perché? Perché è più facile proporre una storia con un colpevole “sicuro” che con tanti dubbi. Ma se noi giornalisti non coltiviamo dubbi, cosa ci stiamo a fare?» conclude Monteleone.