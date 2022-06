Un gran “Weekly” con Carolina Rey e Fabio Gallo

È la prima edizione di un programma pensato per l’estate degli italiani e si occupa di turismo, costume e società Antonella Silvestri







È la prima edizione di un programma pensato per l’estate degli italiani. Si chiama "Weekly", si occupa di turismo, costume e società, al timone ci sono Carolina Rey e Fabio Gallo e parte l’11 giugno su Rai1 e sarà in onda il sabato e la domenica alle 8.30.

«Mostreremo le bellezze dell’Italia cercando di far trascorrere qualche ora di spensieratezza al pubblico che ci segue da casa» spiega Carolina, che aggiunge: «Così quest’anno farò le vacanze restando nella mia Roma, assieme alla mia famiglia. E non c’è cosa più bella che vivere e apprezzare questa città quando si svuota».

Fabio Gallo ha lo stesso entusiasmo della collega e dice: «Da molti anni a "Linea blu" racconto il mare e le sue storie. Con questo programma torno in studio. Per me sarà un’estate indimenticabile. Proprio come quella di tre anni fa quando sono diventato papà delle mie due gemelline Greta e Zoe».

Ad accompagnare il pubblico nei luoghi più suggestivi, affollati o nascosti della nostra Italia ci penseranno Barbara Di Palma, Samuel Peron e Vito Francesco Paglia. Lo spazio destinato alle notizie e all’attualità è curato dalla giornalista Rai Cora Boccia. A Savino Zaba è affidata invece la rubrica sulle problematiche vissute dalle nuove generazioni. E ad allietare le puntate ci sarà la "Morning band".