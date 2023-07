Una “Estate in diretta” con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini

I due conduttori saranno i protagonisti dei pomeriggi estivi di Rai1 Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini Simona De Gregorio







Dopo il successo di "Ciao maschio" per Nunzia De Girolamo quella di "Estate in diretta" è la prima esperienza in un programma quotidiano. È lei, infatti, a prendere il posto di Roberta Capua al fianco

di Gianluca Semprini.

Nunzia, ansiosa?

«Un po’ di ansia c’è, come è giusto che sia quando intraprendi una nuova sfida. Ma il cuore supera l’ostacolo. E poi ho un compagno di viaggio preparatissimo, Gianluca, che conosce benissimo “la macchina”».

Non la spaventa l’imprevisto della diretta?

«Da ex politica (era Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ndr), agli imprevisti sono abituata (ride)».

Tutto tranquillo, insomma…

«L’unico pensiero è di non dedicare l’estate a mia figlia Gea come ho sempre fatto. Ma a luglio starà con nonni e zii al mare vicino a Roma così posso andare a trovarla facilmente. E ad agosto sarà col papà (il marito Francesco Boccia, deputato del Pd, ndr)».

Gea la segue in tv?

«Eccome. Ed è entusiasta che io faccia "Estate in diretta". Quando è iniziato "Ciao maschio" era piccola e faceva fatica a seguirlo, poi si è appassionata. Anche perché ho ospitato personaggi

che ama, come Fabrizio Biggio o i protagonisti della serie "Mare fuori"».

Le ha suggerito degli ospiti per "Estate in diretta"?

«Beh, lei vorrebbe i suoi cantanti preferiti, come Lazza, o Chiara Ferragni, un mito per le

ragazzine».

Invece a lei chi piacerebbe intervistare?

«Dopo le interviste a uomini di "Ciao maschio" sono curiosa di ospitare le donne. Credo

molto nella solidarietà femminile e sono felice quando una donna ha successo. Mi piacerebbe incontrare Luisa Ranieri o Maria De Filippi».

Ma un’intervista a Gianluca Semprini?

«Sa che mi sta dando una bella idea? Gianluca, preparati! (ride)».

Ad accogliere Nunzia De Girolamo ci sarà Gianluca Semprini, veterano del programma che conduce per il quarto anno.

Gianluca, è pronto a fare il padrone di casa?

«Nunzia è un vulcano, sono molto felice di fare tandem con lei. I primi giorni dovremo misurarci in diretta. Ma i nostri ruoli sono ben definiti: io mi occupo della parte più giornalistica, di attualità e cronaca nera. Lei seguirà quella dell’intratenimento e delle interviste».

Invece le peserà la lontananza dalla famiglia?

«Quella è la parte più difficile. Ma abbiamo preso una casa vacanza vicino a Roma, quindi farò il pendolare».

Non si riesce proprio a staccare dai suoi quattro figli…

«Sono un papà molto presente. Dal momento che ho una figlia ventenne (Federica, nata da una

precedente relazione, ndr), so che il tempo vola e i figli prendono presto la loro strada. Perciò cerco di godermi gli altri tre (Bianca e i gemelli Rocco e Maddalena, avuti dall’attuale moglie Valentina, ndr) fino a che non arriverà quel momento».

La seguono in tv?

«Mai. Del resto i giovani guardano la tv in streaming, difficilmente quella generalista. E poi il pomeriggio preferiscono fare di meglio… (ride)».

Lei invece la tv la conosce bene. Ma non ha mai paura degli imprevisti della diretta?

«Sono trent’anni che faccio dirette, prima in radio, poi in tv. È il mio mondo e avrei più difficoltà con programmi registrati».

Ci sono argomenti di cui ha difficoltà a parlare?

«Le vicende di cronaca nera che coinvolgono i bambini. Anche se cerchi di mantenere la lucidità, il

magone viene».

Un ospite che vorrebbe avere?

«Da tifoso della Roma non ho dubbi: l’allenatore José Mourinho».

Nunzia ha detto che la intervisterebbe volentieri. Accetterebbe?

«Solo a patto che poi faccia "Ciao femmina" e accetti di essere intervistata da me! (ride)».