Una festa per Maurizio Costanzo

Su Canale 5 Maria De Filippi e Fabio Fazio lo omaggiano in una grande serata Silvia Perazzino







Un evento speciale dedicato a un grande uomo di cultura e spettacolo: Maurizio Costanzo. Una grande festa. Su Canale 5, il 20 febbraio, in seconda serata, va in onda “Dedicato a... Maurizio Costanzo”. La moglie, Maria De Filippi, e l’amico, Fabio Fazio, si incontrano al Teatro Parioli di Roma. Dal celebre palco del “Maurizio Costanzo Show” conducono una serata evento per omaggiare l’ironia, l’intelligenza, la vita e i tanti successi di Costanzo. Con loro, ci sono tanti ospiti, ma non mancano videomessaggi e testimonianze.

Così si ripercorre la lunga carriera di un uomo che ha cambiato il volto della tv con i suoi programmi, a partire dagli Anni 70, con “Bontà loro” (1976), uno dei primi talk show. E ancora, “Acquario” (1978) e “Grand’Italia” (1979), fino a “Buona Domenica” (1985). Naturalmente, non possiamo dimenticare il “Maurizio Costanzo Show”, in onda dal 1982: un salotto che ha lanciato personaggi come Enrico Brignano, Claudio Bisio, Enzo Iacchetti e Vittorio Sgarbi (solo per citarne alcuni). Costanzo è stato un uomo dai mille talenti: giornalista, conduttore di radio e tv, sceneggiatore, scrittore e attore. E anche paroliere: è stato infatti coautore del testo di una delle canzoni più belle di sempre, “Se telefonando”, portata al successo da Mina.