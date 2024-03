Una giornata negli studi di “Splendida cornice”

Siamo stati a Milano dove si registra il programma di Rai3 condotto (e ideato) da Geppi Cucciari Dopo le prove, Geppi Cucciari, conduttrice (e pure capo-progetto) si affida alle mani delle assistenti Barbara Mosconi







Un mercoledì pomeriggio nella storica sede Rai di corso Sempione a Milano, su e giù per i corridoi, c’è quello blu e quello giallo, anche i camerini sono divisi in blu e gialli. Gli uffici, senza colori, sono al quinto piano. Si registra la puntata di “Splendida cornice” (andrà in onda il giorno dopo), il programma di Rai3 prodotto da Rai Cultura con Itv Movie.

Geppi Cucciari arriva nel primo pomeriggio, dopo la palestra: bisogna essere in forma per reggere prove e registrazioni fino a notte inoltrata. «Stiamo qui tutti i giorni, tutto il giorno, tutti insieme» dice. «Il copione è un file condiviso con gli autori, ci lavoriamo in contemporanea». Il capoprogetto Luca Bottura fa la spola tra studio e redazione (ai piani alti): «Il titolo è venuto allo scenografo Maurizio Zecchin. Cercavamo un oggetto da mettere sullo sfondo, e lui ha detto: “Ma perché non una cornice?”. E visto che per i ricevimenti di gala si usa la frase: “Si svolgono nella splendida cornice” il titolo era fatto». Alle 19 è pronta la scaletta (forse) definitiva, si inizia dopo un’ora e da lì senza fermarsi. «Cerchiamo di fare cultura con ironia e leggerezza, chiediamo agli ospiti di mettersi a disposizione e tutti lo fanno» racconta l’autrice Sara Deiana.

Geppi è in camerino per trucco e cambio d’abito. Un momento di concentrazione? Figurarsi. «Non ho il tempo, questa liturgia meditativa viene superata dalla realtà». Via di corsa. Alle 20 Geppi è in studio, avvisa il pubblico che si comincia. Ma prima chiede: «Avete mangiato?». Salto in avanti: sono le 3 e mezza del mattino, Geppi è a casa e non riesce a dormire: «Resta l’agitazione per quello che avrei potuto fare meglio, cosa avrei potuto dire di più...». Dura poco. L’indomani bisogna essere tutti di nuovo pronti a scrivere la puntata successiva.