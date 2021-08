Una “Leggerissima estate” con Fabrizio Rocca e Samanta Togni

Musica, comicità, bellezza, balli, cucina nello show che Raidue propone il mercoledì in seconda serata, a partire dall’11 agosto Fabrizio Rocca e Samanta Togni Tiziana Lupi







Musica, comicità, bellezza, balli, cucina. In due parole, “Leggerissima estate”, lo show che Raidue propone il mercoledì in seconda serata, a partire dall’11 agosto. A condurlo ci sono Fabrizio Rocca e Samanta Togni: «Dopo l’inverno difficile che ci siamo lasciati alle spalle, abbiamo tutti bisogno di leggerezza» osservano. «Noi proveremo a regalarne un po’ con il nostro programma a chi in tarda serata, dopo aver cenato e, magari, essersi goduto un gelato al fresco o una passeggiata, accende la televisione in cerca di qualcosa di rilassante e divertente».

Ad accompagnare Rocca e Togni in questo loro tour (si parte da Agerola, in provincia di Napoli, e si prosegue a Pompei e Gaeta) ci saranno numerosi ospiti musicali, tra cui Paolo Belli, Peppino di Capri, Pamela Prati ed Enzo Gragnaniello, ma anche comici come Pablo e Pedro e Lino Barbieri.

«La parola d’ordine sarà davvero leggerezza» riprendono i due conduttori. «Ci divertiremo anche a giocare con le cose leggere, per esempio mettendo sulla bilancia i vestiti di alcune Miss per vedere quale pesa di meno». Non mancheranno nemmeno le lezioni di ballo, in particolare quelle che Samanta impartirà a Fabrizio: «Vedremo con quali risultati!» scherza lei, mentre lui ci tiene a precisare: «Non sono un ballerino ma mi muovo bene con i ritmi latini».

Entrambi per le vacanze dovranno aspettare ma hanno già progetti ben precisi. Ad aspettare Fabrizio Rocca c’è Capri: «Ci sono cresciuto e lì ho avuto i miei primi amori. La mia giornata ideale? Aperitivo in piazzetta, cena con gli amici e poi tutti alla taverna “Anema e core”». Decisamente diversi i gusti di Samanta Togni: «Soffro il caldo per cui scelgo di andare al fresco e, dunque, in montagna. Quest’anno, però, mi fermerò in collina, in Toscana. Ma sono sicura che anche lì riuscirò a fare un bel po’ di quelle passeggiate che mi piacciono tanto».