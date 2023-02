“Una macara ai fornelli” con Daniela Montinaro su Food Network

Salentina doc e titolare del ristorante "Le macàre" di Alezio (LE), Daniela Montinaro è tornata su Food Network per la terza stagione di "Una macara ai fornelli". Parliamo del programma dedicato ai profumi e ai sapori della cucina pugliese, dove, in ogni puntata, la chef presenta e reinterpreta tre ricette della tradizione gastronomica regionale.

Daniela, cosa vuol dire “macara”?

«Strega in dialetto salentino, quella che scacciava il malocchio. È un termine usato da mia madre verso le bambine, ma con un taglio positivo: vai via che mi stai affascinando, ammaliando con la tua bellezza».

Noi da quale piatto dobbiamo farci ammaliare in Puglia?

«Direi la pitta di patate. È uno sformato di patate lessate, schiacciate e impastate con il Gavoi, un pecorino sardo un po’ piccante. Il ripieno è un sugo fatto con pomodoro, cipolla, peperoncino capperi e olive».

Qualcosa di facile da prepararci una volta tornati a casa?

«Oltre alla pitta, senza dubbio fave e cicoria. Quelle bianche secche e decorticate si trovano un po’ ovunque. Si fa una purea di fave, cotte come i legumi, anche senza ammollo, e si abbina con delle verdure ripassate in padella. In primis la cicoria, noi usiamo le cicorielle selvatiche».

Cosa ci consiglia di portarci a casa in ricordo di un viaggio in Puglia?

«Taralli, olio di oliva e le frise o friselle. Sono pagnottelle di farina di grano o di orzo tagliate in due ed essiccate. Si fanno rinvenire in acqua e si condiscono con pomodoro, olio e sale. È forse lo spuntino più noto del Salento».