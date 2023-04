Una puntata benefica de “L’Eredità” in prima serata

Sabato 29 aprile alle 21.25 una puntata speciale con tanti vip e dedicata alla Rai Antonio de Felice







Quella in programma sabato 29 aprile su Rai1 alle ore 21.25 sarà una puntata speciale del gioco condotto da Flavio Insinna. Stiamo parlando di "L’Eredità - Viva La Rai", con la quale si vuole rendere omaggio alla televisione di Stato ripercorrendo le tappe che, dai tempi del bianco e nero alle fiction dei giorni nostri, hanno inciso sulla storia dello spettacolo italiano.

Tra sorprese e colpi di scena, in studio ci saranno concorrenti del mondo della tv e della musica che si sfideranno a colpi di quiz, fino ad arrivare alla famosa Ghigliottina. E l’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza. Non è la prima volta che il longevo e apprezzatissimo show (lo scorso 25 febbraio ha superato le 5000 puntate) si dimostra pronto a tendere la mano. Basti pensare, infatti, al "Galà de L’Eredità", dal 2003 al 2005, con Amadeus, a "L’Eredità - Speciale Telethon" per il sostegno alla ricerca e alla cura delle malattie genetiche rare, ma anche a "L’Eredità - Speciale AIRC", dal 2015, per la sensibilizzazione sulla lotta contro il cancro.