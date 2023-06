“Una voce per Padre Pio”, la serata benefica condotta da Mara Venier

Il programma andrà in onda il 9 giugno dalle 21.35 su Rai1 Redazione Sorrisi







Nella piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN) fervono i preparativi per la 24a edizione di "Una voce per Padre Pio". Il programma andrà in onda il 9 giugno dalle 21.35 su Rai1 (in replica sulla stessa rete il 2 luglio alle ore 16) e sarà condotto da Mara Venier.

Una grande serata benefica per raccontare storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento del Santo: dare sollievo alla sofferenza umana. All’evento saranno presenti anche grandi artisti come Nino D’Angelo, Al Bano, Arisa, Leo Gassmann, Michele Placido, Patty Pravo, i Ricchi e Poveri e Clementino. Un atteso evento all’insegna della musica, dello spettacolo ma soprattutto della solidarietà.

Al programma è abbinata una campagna per la raccolta fondi a supporto dei progetti di “Una voce per Padre Pio Onlus” e per fare una donazione basta chiamare il numero solidale 45531 da rete fissa o da cellulare.